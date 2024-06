Depois da carrinha, a berlina ID.7 é o mais recente modelo da Volkswagen a receber a tão ambicionada variante GTX com 340 cv de potência à conta de dois motores eléctricos.

Linha GTX alargada à berlina Volkswagen ID.7

Como nas outras propostas desta linha desportiva, há diversos elementos que lhe conferem um visual bem mais dinâmico, a começar pelo novo pára-choques frontal com a entrada de ar ao estilo dum favo de mel.

A sua personalidade é reforçada pelas luzes diurnas em forma de seta nas laterais, os faróis Matrix LED IQ.Light, a parte inferior da carroçaria, os logótipos iluminados e o tejadilho em preto brilhante.

E, quase em jeito de evocação, está pintado num exuberante vermelho metalizado que remete para a cor clássica que pinta originalmente o Golf GTI, com as jantes a irem das 20 às 21 polegadas.

Interior redesenhado

O interior também foi redesenhado, com as costuras vermelhas a contrastarem com o preto do tecido ArtVelours Eco, sem esquecer o volante com a inserção encarnada e o emblema GTX.

Exactamente como na carrinha, mantém um enorme ecrã multimédia de 15 polegadas, alinhado com a instrumentação reduzido ao essencial num pequeno painel atrás do volante.

É ainda complementado de série com um visor head-up com realidade aumentada, com a navegação a ser compatível com Apple CarPlay ou Android Auto.



O habitáculo comporta ainda iluminação ambiente com 30 cores, ar condicionado bizona, acesso e arranque sem chave através do telemóvel e as mais evoluídas ajudas à condução do momento.

340 cv de potência

É no sistema motriz que este ID.7 GTX se distingue, com os dois motores eléctricos a permitirem beneficiar da tracção integral 4Motion.

Atrás mantém-se o propulsor traseiro de 210 kW (286 cv) mas agora reforçado com o dianteiro de 80 kW (109 cv) para uns globais 340 cv de potência.



A aceleração dos zero aos 100 km/hora cumpre-se em apenas 5,4 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 180 km/hora.

A suportar tal poder está um chassis reformulado para oferecer maior equilíbrio e agilidade, a que se soma a suspensão controlada DCC, disponível como opção, e uma direcção bem mais firme.

Já a bateria de 86 kWh líquidos oferece uma autonomia a roçar os 600 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em apenas 26 minutos em carregadores rápidos de 200 kW.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, já abriram as pré-reservas na Alemanha com um preço de partida de 63.155 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?