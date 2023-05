A Dacia prossegue a estratégia Renaulution definida pelo grupo Renault com a redefinição da sua linha automóvel.

Linha Extreme reforça espírito aventureiro da gama Dacia

Uma série de actualizações foram introduzidas na gama, a começar pelo reforço da variante Extreme tendo os grandes espaços de lazer como objectivo.

Entre as novidades lançadas está o recente Dacia Spring Electric 65, agora com uma motorização de 48 kW (65 cv) e o Sleep Pack para o Dacia Jogger.

A linha Extreme reforça a nova identidade visual da marca romeno-francesa, tendo como destaque a robustez e a acessibilidade dos seus modelos.

E, a curto prazo, chegará a versão de produção do Bigster Concept, numa clara aposta da Dacia no segmento C.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?