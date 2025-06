Linha especial Sound Edition para Ford Puma e Ford Kuga

Os Ford Puma e Ford Kuga são os primeiros modelos a estrearem-se na Ford Collection com a série Sound Edition. Baseada nas especificações da linha ST-Line X, ganham a bordo o sistema de som B&O Performance da Bang & Olufsen.

Com base no sistema de som B&O Premium de 575 watts já disponível naqueles dois modelos, é elevada a experiência sonora a um nível superior, à conta de altifalantes mais potentes mas concebidos e afinados acusticamente para maximizar o seu desempenho.

No Puma e no Puma Gen-E, a potência total é aumentada para 650 watts, enquanto no Kuga sobe a 700 watts, com o aumento da potência a garantir uma qualidade de som consistente sem distorção.

No que se refere à estética, as três propostas sob a linha Sound Edition ganham novos equipamentos e esquemas de cores contrastantes, aliados a novos tecidos e acabamentos que contribuem para um ambiente mais relaxante.

A equipá-las estão jantes em liga leve exclusivas com acabamento em Magnetite, somando-se ainda três cores opcionais para a carroçaria, sendo o destaque dado ao tom Metropolis White com acabamento perlado.

O ambiente interior no Puma e na respectiva variante eléctrica Gen-E recebem um novo tecido para os bancos em Metal Grey, sendo em Ebony para o Kuga, com acabamento em cinzento contrastante nas portas e no tabliê.

O Puma e e Puma Gen-E Sound Edition já estão disponíveis para encomenda, seguindo-se ainda este ano a abertura das reservas para o Kuga Sound Edition.

