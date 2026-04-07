Linha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preços

10:09 - 07-04-2026
 
 
Linha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preços
Linha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preçosLinha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preços

Nem um, nem dois mas antes três propostas: a Citroën reforça o dinamismo dos recentes C3, C3 Aircross e C4 com a nova série especial Collection.

Tomando como base a linha de acabamento Plus, a nova edição propõe maior requinte e equipamento por um preço mais "democrático".

A distingui-los por fora está uma assinatura imediatamente reconhecível com os Colour Clips a vermelho a decorar a carroçaria, contrastados por jantes em liga leve a preto, que são de 17 polegadas nos dois primeiros, e de 18 no terceiro modelo.

Já o habitáculo assume o tema Urban Blue, com essa cor a decorar os bancos, tabliê e revestimentos, com o C4 a ganhar um painel de instrumentos inspirado na versão Max com uma textura que evoca o tradicional motivo chevron da Citroën.

E depois são as cores para a carroçaria: Gris Mercury, Rouge Elixir, Bright Blue, Blanc Banquise e Perla Nera para os C3 e C3 Aircross, com este a estrear ainda o Bright Blue; o C4 é proposto em Perla Nera, Gris Mercury, Bleu Eclipse e Blanc Okenite.

Mais equipamento a bordo

Em termos de equipamentos, a linha Collection acrescenta ao C3 a câmara de marcha atrás e vidros traseiros eléctricos, enquanto o C3 Aircross soma ainda o sistema de acesso e arranque "mãos livres" nas variantes micro híbrida e eléctrica.

O Citroën C4 tem na conectividade reforçada o seu principal trunfo ao incluir um ecrã multimédia de dez polegadas com navegação TomTom 3D com reconhecimento vocal, alinhado com o painel de sete polegadas para a instrumentação.

De série pode ainda contar-se com o sistema de acesso e arranque "mãos livres", câmara de marcha atrás com função Top Rear Vision.

Citroën C3 Collection Preços
C3 Turbo 100 cv Manual 20.750 euros
C3 Hybrid 110 cv Automático 23.750 euros
ë-C3 Electric 113 cv
26.550 euros
Citroën C3 Aircross Collection Preços
C3 Aircross Turbo 100 cv Manual 23.490 euros
C3 Aircross Hybrid 110 cv Automático 26.390 euros
C3 Aircross Hybrid 145 cv Automático 27.190 euros
ë-C3 Aircross Electric 113 cv 31.740 euros
Citroën C4 Collection
Preços
C4 Hybrid 145 cv Automático
32.525 euros
ë-C4 Electric 156 cv
41.875 euros

Texto: P.R.S.

