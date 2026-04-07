Linha Collection enriquece Citroën C3, C3 Aircross e C4; todos os preços

Nem um, nem dois mas antes três propostas: a Citroën reforça o dinamismo dos recentes C3, C3 Aircross e C4 com a nova série especial Collection.
Tomando como base a linha de acabamento Plus, a nova edição propõe maior requinte e equipamento por um preço mais "democrático".
A distingui-los por fora está uma assinatura imediatamente reconhecível com os Colour Clips a vermelho a decorar a carroçaria, contrastados por jantes em liga leve a preto, que são de 17 polegadas nos dois primeiros, e de 18 no terceiro modelo.
Já o habitáculo assume o tema Urban Blue, com essa cor a decorar os bancos, tabliê e revestimentos, com o C4 a ganhar um painel de instrumentos inspirado na versão Max com uma textura que evoca o tradicional motivo chevron da Citroën.
E depois são as cores para a carroçaria: Gris Mercury, Rouge Elixir, Bright Blue, Blanc Banquise e Perla Nera para os C3 e C3 Aircross, com este a estrear ainda o Bright Blue; o C4 é proposto em Perla Nera, Gris Mercury, Bleu Eclipse e Blanc Okenite.
Em termos de equipamentos, a linha Collection acrescenta ao C3 a câmara de marcha atrás e vidros traseiros eléctricos, enquanto o C3 Aircross soma ainda o sistema de acesso e arranque "mãos livres" nas variantes micro híbrida e eléctrica.
O Citroën C4 tem na conectividade reforçada o seu principal trunfo ao incluir um ecrã multimédia de dez polegadas com navegação TomTom 3D com reconhecimento vocal, alinhado com o painel de sete polegadas para a instrumentação.
De série pode ainda contar-se com o sistema de acesso e arranque "mãos livres", câmara de marcha atrás com função Top Rear Vision.
|Citroën C3 Collection
|Preços
|C3 Turbo 100 cv Manual
|20.750 euros
|C3 Hybrid 110 cv Automático
|23.750 euros
|
ë-C3 Electric 113 cv
|
26.550 euros
|Citroën C3 Aircross Collection
|Preços
|C3 Aircross Turbo 100 cv Manual
|23.490 euros
|C3 Aircross Hybrid 110 cv Automático
|26.390 euros
|C3 Aircross Hybrid 145 cv Automático
|27.190 euros
|ë-C3 Aircross Electric 113 cv
|31.740 euros
|
Citroën C4 Collection
|
Preços
|
C4 Hybrid 145 cv Automático
|
32.525 euros
|
ë-C4 Electric 156 cv
|
41.875 euros
Texto: P.R.S.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?