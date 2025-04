A Porsche está em plena velocidade de cruzeiro a lançar para a estrada séries muito limitadas de ícones de tempos idos na linha Heritage Design.

Tire o pó às calças ''boca de sino'': Porsche 911 Spirit 70 regressa ao 'disco sound'

O 911 Spirit 70 é o terceiro exemplo nesta revisitação à década onde imperavam o disco sound e as calças à boca de sino, tão bem "exaltadas" por John Travolta no filme Saturday Night Fever.

Limitado a 1.500 exemplares, na sua base técnica está o actual híbrido 911 Carrera GTS Cabriolet, apoiado no boxer turbo de 3.6 litros e dois propulsores elétricos.

Mais endiabrado do que nunca, os combinados 541 cv e 610 Nm que o descapotável debita são passados às rodas traseiras através duma caixa automática PDK de oito relações.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se nuns alucinantes 3,1 segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 312 km/hora.

Exuberante por fora…

O Porsche 911 Spirit 70 estreado no salão automóvel de Xangai que arrancou esta semana está pintado num exclusivo Olive Neo com gráficos decorativos a condizer.

As faixas decorativas em preto destacam o nome do desportivo tanto no capô como nas portas, sendo estas exaltadas pelo enorme 70 que dá nome à série especial.

O logótipo da insígnia de Estugarda recorda à frente o símbolo de 1963 enquanto atrás é o emblema Heritage Design e as letras douradas a destacarem quão especial é esta proposta.

... com interior da época

Se por fora este Spirit 70 é uma peça deslumbrante sobre rodas, a bordo é o lendário padrão Pasha para os revestimentos a envolver os ocupantes no espírito efusivo que marcou aquela década.

Os "tabuleiros de xadrez" estão espalhados nos estofos dos bancos e nos painéis das portas, sem esquecer o porta-luvas e a parte inferior do tabliê.

Até os medidores do painel de instrumentação adoptam o grafismo dos anos 70 enquanto na ponta direita do tabliê está a placa dourada para o número do exemplar dos 1.500 que constituem a edição limitada.

Já com as reservas abertas no nosso país para entrega prevista antes do Verão, o Porsche 911 Spirit 70 arranca nuns exclusivos 287.849 euros, para depois aumentar segundo os extras escolhidos.

E para os adeptos da new wave e dos neo-românticos, não desesperem: a Porsche irá encerrar a edição limitada Heritage Design com uma quarta série especial dedicada aos anos 80… mas só para 2027!

