Lições de condução milionárias? Só no Mónaco com um Porsche 911 nas mãos!

Para aqueles pais que estão a pensar oferecer a carta de condução aos seus descendentes, saiba que há uma escola de condução a propor cada lição de uma hora por… 159 euros!?

Não se admire com o valor porque o instruendo terá a oportunidade de fazê-lo ao volante dum Porsche 911 Carrera desde a primeira sessão.

Não, esta auto escola muito especial não se encontra em território nacional mas antes no milionário Monte Carlo, onde as ruas estão sempre bem preenchidas por super carros de luxo desportivo.

Além do gozo de aprender a conduzir no icónico carro alemão, o aluno da Monaco Bonne Conduite beneficia ainda do acompanhamento personalizado de instrutores experientes.

E nem sequer precisa de preocupar-se com a língua porque as aulas podem ser dadas em francês, inglês ou italiano, num principado onde o multilinguismo da população é perfeitamente natural.

Claro que poderá sempre fazer poupanças se comprar as sessões em pacote: cinco lições custam 750 euros, subindo aos 1.500 se optar antes por dez.

