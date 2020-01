Há uns meses atrás, o Aquela Máquina destacou um dos modelos que tem feito as delícias das "oficinas" de tuning, transformando-os em objectos de extremo requinte… e de enorme ferocidade na estrada!





Liberty Walk C63: como um Mercedes-AMG chega aos 760 CV!

Foi o caso da Strasse Wheels, uma preparadora de Miami, na Florida, que deu um tratamento muito especial a um Mercedes-AMG C63 S equipado com um V8 para debitar uns incríveis 510 cv de potência e 700 Nm de binário.





Pois este bólide (não o da Strasse Wheels, como é lógico!) sofreu agora uma transformação estética ainda mais radical nas mãos da japonesa Liberty Walk.

O resultado final, já se vê, é simplesmente entusiasmante para todos aqueles que amam super carros personalizados, com o motor a ser afinado pela californiana Weistec para elevar a potência até aos 760 cv.

A história do Liberty Walk C63 é relatada por Nielsen Ballon, um amante de potência superlativas, quando procurava um carro que pudesse transportar confortavelmente toda a família, mas que se distinguisse na rua entre os seus pares.

A opção passou pela compra de um coupé Mercedes-AMG C63 de 2012 mas, menos de um mês depois de o guiar, achou que as linhas do desportivo não eram agressivas o suficiente para chamarem a atenção.

Numa passagem pelo SEMA, um dos maiores eventos de carros personalizados que todos os anos acontece em Las Vegas, conheceu a arte com que a Liberty Walk transforma veículos "comuns".

Não poderia ter tido um melhor encontro porque os kits de carroçaria que a preparadora japonesa cria trazem de imediato à memória carros de corrida insanos, como é comum ver nas pistas alemãs do DTM.

As cavas das rodas, para acomodarem umas jantes de 19 polegadas, ganharam maior acentuação, fazendo uma ligação perfeita entre os pára-choques dianteiro e traseiro, e as barras das soleiras das portas, arrematada por uma asa traseira que até nem é muito pronunciada.

Dentro do habitáculo, pouco havia a fazer face à estética desenvolvida pela AMG mas, mesmo assim, houve espaço de manobra para alguns retoques mais personalizados.

Os assentos traseiros desapareceram para darem lugar a uma gaiola de segurança (lá se foi o carro para toda a família!), e os bancos originais da frente foram substituídos por um par Recaro Sportster CS com revestimentos em pele.

Um volante personalizado da RevoTech Motorsports reforça toda a agressividade do interior, rematados com fibra de carbono brilhante.

No painel de instrumentos salta à vista o controlador Air Lift Performance, onde o condutor pode comandar a seu gosto, o rebaixamento da suspensão até 95 mm.

Evitando os turbocompressores gémeos, Nielsen Ballon optou antes por um super compressor, com a Weistec a elevar a potência do Mercedes-AMG C63 para uns opíparos 760 cv, mantendo o binário original de 700 Nm.

Na bagageira, "nasceu" um sistema de som Diamond Audio de alto débito, incapaz de "abafar" o barulho do motor, mas que quase não roubou espaço de arrumação.

Os duplos colectores de escape dão aquele ruído próprio que fazem estremecer toda a estrutura do coupé. Graças às válvulas electronicamente controladas, o sistema esconde várias subtilezas a baixas rotações, para depois explodir quando se calca com energia o pedal do acelerador.

"O carro é recebido com uma calorosa recepção em todos os lugares onde vou", brinca Nielsen Ballon. "Adoro apreciar como ele é olhado pelas pessoas".

Sim, este Liberty Walk C63 não é mesmo para passar despercebido; mas não era esse o seu desejo quando optou pela transformação?!

