Estão abertas para o nosso país as pré-reservas para o novo Lexus NX, primeiro híbrido plug-in da insígnia japonesa.





Lexus NX: novo SUV híbrido 'plug-in' abre pré-reservas

O 100% híbrido NX 350h arranca nos 66.153 euros, enquanto a variante plug-in NX 450h+ tem um preço de partida de 69.853 euros.

As entregas das primeiras unidades do SUV acontecem no primeiro trimestre do próximo ano.

Estilo mais apelativo

É uma chegada em grande estilo para o campeão de vendas da Lexus a um segmento onde os SUVs premium alemães são reis.

O Lexus NX vê os seus argumentos estilísticos e tecnológicos reforçados, para além de ganhar uma motorização de ligar à ficha.

Com uma grelha gigantesca à frente, a primeira geração exibiu um design extremo, em contraste com o conservadorismo dos seus rivais alemães.

O novo NX manteve parte dessa estética mas a grelha frontal é agora mais pequena, com novos faróis full LED a reflectirem linhas mais nítidas.



Os farolins são ligados por uma faixa luminosa, a darem corpo a uma traseira larga e robusta.

Com 4,66 metros de comprimento e 1,87 de largura, cresceu mais dois centímetros face à versão que agora substitui.

A altura subiu mais cinco milímetros, para 1,66 metros, e a distância entre eixos aumentou três centímetros, para os 2,69 metros.

A bagageira chega aos 545 litros de capacidade, que pode ser aumentada até 1.436 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Tecnologia reforçada

Dentro do habitáculo, salta a vista o tabliê a suportar o painel de instrumentos digital mas, principalmente, o novo ecrã táctil de infoentretenimento.



O visor do sistema multimédia é proposto de série com 9,8 polegadas, que cresce para 14 polegadas nas versões mais equipadas.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, o sistema operativo funciona melhor e a exibição dos dados é muito mais rápida.

Através do novo sistema Hey Lexus, é possível aceder por voz aos principais comandos do SUV. Destaque ainda para o visor head-up de última geração no pára-brisas de dez polegadas.

Segurança efectiva

No que diz respeito à segurança activa e apoio à condução, o Lexus NX estreia o novo Safety System 3.0 da marca japonesa.



O sistema inclui alerta de pré-colisão com aviso de choque frontal, detecção de peões, ciclistas e motociclistas e travagem automática de emergência.

Dispõe ainda de assistência nos cruzamentos e aviso de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro.

Outros destaques incluem o cruise control dinâmico em todas as velocidades, e redução das mesmas nas curvas, e manutenção de faixa.

Dois híbridos à escolha

Quanto a motorizações, o Lexus NX é proposto no nosso mercado nas variantes 350h e 450h+ com tracção às duas rodas e integral, respectivamente.

Os níveis de equipamento para o primeiro são três – Executive, Executive Plus e Premium – e quatro para o segundo: Executive Plus, Premium, F Sport e Luxury.



O NX 450h+ híbrido plug-in desenvolve uma potência combinada de 309 cv graças a um bloco a gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros, aliado a dois motores eléctricos.

A bateria de 18,1 kWh oferece uma autonomia em modo 100% eléctrico até 98 quilómetros em condução urbana segundo o ciclo WLTP.

Embora os consumos e as emissões de dióxido de carbono estejam ainda dependentes de homologação, a marca anuncia três litros por cada 100 quilómetros, e menos de 40 g/km.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora cumpre-se em 6,3 segundos para uma velocidade de ponta de 200 km/hora. Em modo completamente eléctrico, no entanto, a velocidade máxima fica "bloqueada" nos 135 km/hora.



Menos sofisticado, o Lexus NX 350h contenta-se com uma motorização 100% híbrida apoiado no mesmo bloco a gasolina do 450h+. A ele está associado um motor eléctrico para uma potência combinada de 242 cv.

Em termos de desempenho, faz 7,7 segundos dos zero aos 100 km/hora embora a velocidade máxima seja a mesma do 450h+. Os consumos rondam os 5,6 litros/100 km e as emissões de CO2 situam-se nos 127 g/km.

As pré-reservas para os novos Lexus NX 350h e 450h+ já estão abertas online no portal criado pela marca. A versão 100% híbrida começa nos 66.153 euros, e a variante híbrida plug-in arrancas nos 69.853 euros.

A chegada dos primeiros exemplares do SUV acontecem no primeiro trimestre de 2022.

