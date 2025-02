Lexus LFA à espera do sucessor no Toyota GR GT3... com 900 cv híbridos?!

Há boas novas a virem do país do sol nascente: rumores cada vez mais credíveis apontam para a produção em série do Toyota GR GT3, ele que foi revelado em 2022 no Tokyo Auto Salon como protótipo.

É certo que várias "fotos espias" já o tinham apanhado no último Verão, devidamente camuflado, em testes no circuito alemão de Nürburgring, mas não havia a certeza se seria para as vias públicas.

Segundo a revista japonesa Best Car, o futuro super desportivo de estrada sucede ao Lexus LFA lançado há 15 anos numa limitadíssima série de 500 exemplares, com o seu V10 de 4.8 litros a debitar 560 cv e 480 Nm.

Pois se aqueles números já eram brutais à época, as características técnicas do futuro herdeiro para as estradas públicas deverão ser mais do suficientes para fazer salivar os adeptos do desporto automóvel.

Ora, como estes "tempos" são agora apontados à electrificação, nada de espantar que o grupo motopropulsor seja pensado como híbrido e não puramente atmosférico como aconteceu no LFA.

Nada de muito preocupante para quem ama a carros extremos porque o baptizado GR Super Sports pela publicação nipónica poderá a atingir níveis de potência nunca antes vistos no grupo Toyota.

Fala-se duns explosivos 720 cv "roubados" ao bloco V8 biturbo de 4.0 litros montado em posição dianteira, com o propulsor eléctrico a dar-lhe um impulso combinado para os 900 cv às rodas traseiras.

Intimidante quanto baste

Espera-se, por isso, um super desportivo com dimensões intimidantes, não tanto pelos 4,60 metros que deverá medir de comprimento, mas antes pela relação entre os 1,95 metros de largura por 1,20 de altura.

A sua estrutura, ainda de acordo com a Best Car, deverá comportar uma carroçaria em fibra de carbono assente num chassis em alumínio.

Agora, positivo para quem tenha a carteira bem recheada é que esse GR Super Sports de estrada não será uma edição limitada como aconteceu com o "companheiro" da Lexus.

O preço poderá rondar os 30 milhões de ienes o que, ao câmbio actual, significam cerca de 188 mil euros sem contar com taxas e impostos, assim como as devidas personalizações

O desenvolvimento está a decorrer em paralelo com o GT3 exclusivamente apontado às pistas de corrida, com a produção de ambos a poder acontecer neste Verão para serem lançados antes do final deste ano.

