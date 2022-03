Lexus LC 500 mais excitante: Hokkaido Edition só para a Europa

Há uma nova série exclusiva do fantástico Lexus LC 500 para o mercado europeu, limitada a 40 exemplares para as versões coupé e descapotável.

E nada melhor do que baptizá-lo como Hokkaido Edition, em homenagem ao destino turístico de luxo no Japão.

A ilha é conhecida pelas florestas densas a galgarem as encostas de vulcões extintos, serpenteadas por estradas desafiantes.

Sem surpresa, é também ali que está sediada a pista de ensaios da Lexus Shibetsu, onde desportivos como o LFa e o LC são testados.

O novo Lexus LC Hokkaido Edition distingue-se pela grelha com acabamento preto, pelos cromados e pelos farolins escurecidos.

"Calçado" com jantes em liga leve de 21 polegadas, é proposto nas cores Flare Red, Sonic Platinum, F White e Graphite.

A variante descapotável ganha ainda uma capota em tecido preto ou vermelho.

O interior tem tratamento a duas cores com tons em rosa escuro/vermelho e preto. O "túnel" e a consola central, assim como a porta do lado do condutor, são a vermelho.

O preto decora os estofos dos bancos e restantes painéis, conferindo ao conjunto um belo efeito assimétrico.

As cores foram inspiradas na natureza vulcânica da região de Hokkaido, com uma placa numerada a realçar a exclusividade do modelo.

Em termos de motorizações, o Lexus LC é proposto com o conhecido bloco V6 de 3.5 litros, aliado a um motor eléctrico para uma potência e binário combinados de 359 cv e 500 Nm.

Há sempre a possibilidade de optar pelo atordoante V8 atmosférico de 5.0 litros com 477 cv e 540 Nm.

As vendas do Lexus LC 500 arrancam no próximo mês no Velho Continente, mas desconhece-se a sua chegada ao nosso país e por que valores.

