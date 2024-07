Lexus LBX Morizo RR vai ser produzido… com Europa de fora!

Recorda-se do fulminante Lexus LBX Morizo RR Concept, assim baptizado em "homenagem" ao presidente e piloto-chefe da Toyota Motor Corporation?

Pois saiba que foi dada luz verde para a produção do demoníaco protótipo preparado sob a supervisão de Akio ‘Morizo’ Toyoda.

Único senão? Dificilmente o crossover chegará às estradas europeias porque este projecto apenas se destina à Austrália, Nova Zelândia e Japão.

Radical no alcatrão

Para melhor gerir a potência e garantir a agilidade que se quer no alcatrão, foi criada uma plataforma especial para este Lexus LBX Morizo RR multivitaminado.

A alimentação é dada pelo mesmo bloco turbo de 1.6 litros do Toyota GR Yaris mas, contra os 305 cv e 400 Nm do protótipo, mantém os 280 cv e 390 Nm originais do pocket rocket.

E, como naquele desportivo, são oferecidos dois sistemas de transmissão: uma caixa automática Gazoo Racing Direct de oito velocidades com modo sequencial ou uma transmissão manual de seis velocidades.



Não falta o sistema de tracção às quatro rodas controlado por via electrónica com um diferencial Torsen autoblocante a distribuir o binário entre as rodas com base nas condições de condução.

Evolução estética

A evolução estética face ao Lexus LBX convencional está bem à vista, com a adição de novos pára-choques e outros apêndices aerodinâmicos, sem esquecer as jantes de 19 polegadas.

A suspensão foi afinada para baixar o centro de gravidade e o sistema de travagem ganha discos de 356 mm à frente com pinças monobloco de quatro êmbolos, e de 281 mm com pinças flutuantes de um pistão.



A decoração interior também foi revitalizada, com novos bancos desportivos e pedais em alumínio, para criar um ambiente mais atrevido.

O volante desportivo é revestido em pele premium com relevos enquanto o painel de instrumentação oferece três configurações com visuais inspirados no desporto automóvel.

E, para não perder um pingo de emoção, ajustado aos vários modos de condução está o Active Sound Control a amplificar a bordo a banda sonora emitida pelos escapes.

O LBX Morizo RR junta-se à linha LBX no primeiro semestre de 2025, ficando por saber as especificações finais do crossover… e se não há mesmo hipótese de chegar à Europa!

