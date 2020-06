Lexus celebra 15 anos no mercado português com RX 450h renovado

Está para breve a apresentação do renovado Lexus RX 450h, porta-bandeira da gama automóvel da marca de luxo do grupo Toyota.

É uma maneira feliz de a marca japonesa celebrar os 15 anos dos seus modelos híbridos no mercado português, com este modelo que já vai na quarta geração, no seguimento do 30º aniversário da sua fundação.

Na vídeo-conferência realizada no final da passada semana, a subsidiária nacional destacou os mais de 276 mil exemplares vendidos na Europa o ano passado, do primeiro SUV híbrido ‘premium’ a nível mundial lançado em 1998.

Ao primeiro olhar, parece não haver grandes mudanças no ‘crossover’: as principais alterações resumem-se a nível estético, patentes nos novos grupos ópticos e na grelha redesenhada. Já o interior foi totalmente remodelado, com mais tecnologia a bordo.

E, no entanto, foi com enorme desconfiança a maneira como os rivais olharam para a aposta da insígnia japonesa nas motorizações híbridas, quando o ‘diesel’ começava a sua ascensão imparável na Europa.

Não foi, por isso, uma surpresa quando a Lexus se mostrou como uma das marcas mais bem preparadas quando o mundo virou a sua atenção para a electrificação do mercado automóvel nos últimos anos.

A opção pelos sistemas híbridos auto-recarregáveis revelou-se uma vantagem assinalável para o condutor, ao não ter de alterar minimamente o seu estilo de vida.

Além de esta opção eliminar a necessidade de recarregar diariamente a bateria, permite reduzir até 30% as emissões poluentes, podendo circular até 50% em modo eléctrico em circuito urbano.

Não significa isto, contudo, que a Lexus não irá apostar no mercado 100% eléctrico; o ‘crossover’ compacto UX é, nesse campo, o seu primeiro exemplo.

