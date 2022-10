Lewis Hamilton disputa 'drag race' com avião do 'Top Gun'

Não é todos os dias que um piloto de Fórmula 1 tem direito a disputar uma aceleração com um caça a jacto mas foi o que aconteceu a Lewis Hamilton.

O piloto britânico foi o protagonista de um anúncio para promover os relógios Top Gun da IWC Schaffhausen, tendo ao lado do seu Mercedes W12 um L-39 Albatross, protagonista do mais recente filme com Tom Cruise.

Quem venceu a drag race é o que menos importa, ele que nunca escondeu a sua paixão por pilotar este tipo de aviões.

E, no entanto, numa da suas primeiras experiências, desmaiou em pleno voo ao sofrer uma força oito ou nove G por não ter feito um exercício simples.

Foi o próprio heptacampeão de Fórmula 1 a confirmá-lo no evento promovido esta semana pela marca de relógios.

Hamilton explicou que um piloto recebe forças G de todas as direcções, mas num avião, o impacto é sentido verticalmente.

Vestuário de competição adequado previne essas situações mas, como no voo não tinha esse equipamento, foi aconselhado a fazer um exercício básico de respiração para evitar perder a consciência.

Hamilton considerou o exercício demasiado fácil e parou de fazê-lo quando o avião fez uma curva apertada; o desmaio foi quase imediato!

