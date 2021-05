Leva carro à inspecção e causa três feridos

Três feridos, um deles em estado grave, foi o resultado do despiste num centro de inspecção automóvel. O insólito acidente aconteceu na última terça-feira em Port de Sagunt, a norte de Valência, Espanha.

Segundo testemunhas no local, o dono de um Peugeot 206 preparava-se para medir as emissões poluentes do carro.

Aparentemente, o condutor, de idade já avançada, esqueceu-se de pôr a caixa de velocidades em ponto morto quando o técnico lhe pediu para acelerar.

Resultado? A viatura saiu disparada e, pelo caminho, atropelou uma mulher que estava à espera dos documentos do seu veículo, e um motociclista, que tinha acabado de passar com o ciclomotor na inspecção.

A corrida desenfreada terminou na traseira de um Ford Fiesta e de uma carrinha, que estavam à espera da sua vez para serem inspeccionados.

O motociclista e o dono do Peugeot 206 sofreram ferimentos ligeiros, enquanto a mulher sofreu as lesões mais graves.

