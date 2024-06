Lembra-se do Vision Maybach 6 Cabriolet? 'Youtuber' criou a sua própria obra de arte!

Provavelmente já poucos se recordam do burburinho que o Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet provocou junto dos apaixonados de descapotáveis quando foi revelado nos idos de 2017.

Sem data para a entrada em produção, houve um russo que se fartou da espera e criou um exemplar único que respeita cuidadosamente os códigos de estilo daquele protótipo de luxo extremo.

O resultado final é de tal forma impressionante que poucos acreditarão que na sua base está um Mercedes-Benz SL 500 do início deste milénio.

Obrigatoriamente, a carroçaria teve de ser muito alargada para passar dos originais 4,53 metros de comprimento para os 5,70 metros que mede o concept car.

Imponência brutal

NoMuscleGarage, assim se chama o youtuber, começou pela grelha possante decorada com as barras cromadas típicas dos Maybach, com a sua imponência a contrastar com as ópticas LED muito delgadas.

A popa combina uma saliência extra-comprida decorada com uma faixa luminosa a ligar os farolins, com a inscrição da marca de luxo em plano de evidência.

E, a reforçar o visual delirante do conjunto estão jantes em tudo semelhantes às do modelo em que se inspira, embora se desconheça se chegam às anormais 24 polegadas de diâmetro.

O interior tenta seguir as mesmas premissas do protótipo, nem que seja pelo abuso da pele pintada em creme nos estofos dos bancos e nos revestimentos da estrutura.

Infelizmente, a única falha está no grupo motopropulsor: este falso Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet equipa o V8 de 5.0 litros com 306 cv e 460 Nm do Mercedes-Benz SL 500.

Nada tem a ver com o "coração" original, composto por quatro motores eléctricos para 750 cv combinados, mas este é o projecto acabado mais próximo daquele protótipo.

