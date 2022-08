O retrofuturismo está cada vez mais afirmativo no mundo automóvel, com propostas que recordam "clássicos" de outras eras mas equipados com tecnologias contemporâneas.





Lembra-se do 2CV Fourgonnette? Está de volta em modo retrofuturista

Um dos exemplos mais recentes é a Caselani, uma especialista italiana em carroçarias que tem recriado versões modernas de modelos comerciais da Citroën que se tornaram objectos de culto.

Agora é a vez de uma furgoneta com tiques de 2CV, recriada a partir de uma Citroën Berlingo, na mesma lógica do Type H desenvolvido com base nos Citroën Jumpy e SpaceTourer.

O comercial autorizado pela marca francesa adopta um estilo vintage muito à conta de uma dianteira adornada com uma grelha e um par de faróis redondos LED em tudo semelhantes ao modelo da década de 1950.

As rugosidades da carroçaria em metal estão igualmente presentes no capô e no tejadilho, assim como nas áreas laterais e traseira da cabine de carga.

Até ao momento, a Caselani contentou-se apenas em publicar nas redes sociais algumas imagens do "novo" 2CV Fourgonnette, ficando por saber de que versão Berlingo de que deriva, e se será também de passageiros.

Já o Citroën Type H é proposto com o mesmo leque de motores que equipa aquele comercial, o que poderá indicar que o mesmo acontecerá com esta proposta, incluindo uma versão eléctrica ë-Berlingo.

