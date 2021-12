Leiria ganha primeiro 'hub' para carregar veículos eléctricos

Leiria vai ter, a partir desta quarta feira, o primeiro hub para veículos eléctricos com vários carregadores com diferentes "velocidades" de carregamento, revelou a Mobi.E, num investimento de cerca de 2 milhões de euros.

O plano está integrado no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), lançado pelo Governo e com financiamento do Fundo Ambiental.

A esta nova estação de carregamento, situada na Rua de Santo André, seguir-se-ão instalações em mais oito grandes centros urbanos nacionais.

Para além de Leiria, serão também contempladas, com um hub igual, as cidades de Almada, Coimbra, Guimarães, Loulé, Loures, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viseu.

Cada estação é constituída por um posto de carregamento ultra-rápido (150 kW), três postos rápidos (50 kW) e cinco postos normais (22 kW).

A eles somam-se um posto de transformação que irá permitir o carregamento simultâneo até 18 veículos.

O projecto-piloto "vem dar um sinal ao mercado de como poderá evoluir a resposta da rede em zonas de maior procura, como os grandes centros urbanos", explicou Luís Barroso, presidente da Mobi.E.

"O número crescente de utilizadores poderá encontrar mais facilmente, e no mesmo local, um carregador disponível, mais ou menos rápido, de acordo com a sua necessidade do momento".

A rede Mobi.E é composta actualmente por mais de 2.300 postos de carregamento eléctrico e 4.800 tomadas, maioritariamente situados em espaços de acesso público.

