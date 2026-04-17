Leapmotor T03 ganha variante comercial VCL

O modelo mais pequeno da Leapmotor alarga as suas possibilidades eléctricas dentro da cidade com uma inédita versão comercial.

Baptizado como um "óbvio" T03 VCL, responde às pequenas empresas e operadores de entregas que procuram um "eléctrico" capaz de combinar eficiência operacional, baixos custos de exploração, e facilidade de utilização em ambientes urbanos densos.

Adaptado a partir do modelo de passageiros, com os seus 3,620 metros de comprimento por 1,65 de largura e 1,58 de altura, assume um volume de carga de 657 litros e uma carga útil máxima até 220 quilos.

A alimentá-lo está o mesmo propulsor de motor elétrico de 70 kW (95 cv) e 158 Nm, com a bateria de 37,3 kWh líquidos a permitir uma autonomia combinada até 256 quilómetros, sendo recarregável a uns máximos 45 kW DC ou 6,6 kW AC.

Assistência total

O Leapmotor T03 VCL estará disponível com três cores à escolha para a carroçaria – Caribbean Blue, Light White e Canopy Grey –, conjuga-as com jantes de aço de 15 polegadas pintadas em preto.

A bordo poderá contar-se com um painel de instrumentos digital de oito polegadas combinado com um ecrã multimédia de 10,1 polegadas, volante multifunções e ar condicionado eléctrico.

Os serviços digitais incluem navegação em tempo real, conectividade 4G, controlo vocal e atualizações remotas, com a aplicação Leapmotor para telemóvel a permitir a gestão do carregamento, climatização, estado do veículo e respectiva localização.

Controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, travagem de emergência autónoma, detecção de ângulo morto e assistência "inteligente" à velocidade são alguns dos sistemas de segurança e apoio à condução que inclui.

Os primeiros exemplos deverão chegar aos concessionários nacionais já neste Verão com um preço de partida de 15.435 euros sem IVA.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?