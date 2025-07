Leapmotor B10 ataca segmento C-SUV com preço de guerra

Ainda não há valores definidos nem sequer data de chegada aos concessionários nacionais mas o B10 da Leapmotor promete fazer mossa pelo preço nos rivais mais directos.

Apontado ao segmento C, o novo SUV eléctrico anunciado esta quarta-feira segue as linhas estéticas definidas pelo C10 nuns compactos 4,52 metros de comprimento, com a distância entre eixos a cifrar-se nos 2,74 metros.

O interior muito luminoso, à conta do teto em vidro, é definido por uma filosofia minimalista onde não se vislumbra um único botão para além dos que estão no volante.

O posto de condução é dominado por um ecrã multimédia "flutuante" de 14,6 polegadas apoiado no sistema operativo Leap OS 4.0 Plus, estando os comandos mais comuns do rádio e da climatização assentes numa barra inferior.

Como familiar que se assume, o espaço para quem viaja atrás é generoso, segundo a marca chinesa da Stellantis, com a bagageira a assumir 420 litros de capacidade, complementados por mais 22 espaços para guardar pequenos objetos.

A entrada na gama com a versão Life oferece de série tejadilho panorâmico, câmara a 360 graus, 17 assistentes de condução e jantes em liga leve de 18 polegadas.

O topo de gama Design soma àqueles equipamentos a iluminação ambiente e os bancos em pele Eco, com os dianteiros a serem aquecidos, ventilados e com regulação eléctrica.

Até 434 km de autonomia

Primeiro modelo da Leapmotor construído na plataforma B-Series, o B10 equipa um motor de 160 kW (218 cv) e 240 Nm passados às rodas traseiras.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em oito segundos, para uma velocidade de ponta de 170 km/hora, salientando-se a suspensão traseira multibraços e as afinações do chassis feitas pelos técnicos da Stellantis.

A diferenciar o SUV estão duas baterias, com a de 56,2 kWh a permitir até 361 quilómetros de autonomia, e a de 67,1 kWh a chegar até aos 434 quilómetros combinados.

Os recarregamentos de 30 a 80% da capacidade fazem-se em 20 minutos a uns máximos 168 kW em corrente contínua, e 11 kW em corrente alternada.

Falta só saber o preço do B10 com que a Leapmotor entra em "guerra" no segmento C-SUV: a entrada na gama faz-se a partir dos 29.900 euros como preço indicativo mas ainda sem confirmação de como será no nosso país.

