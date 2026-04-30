Leapmotor B05 quase a chegar com 480 km eléctricos

A chegada de mais um "eléctrico" chinês começa a vulgarizar-se, tal é o ritmo de lançamentos que as construtoras do Império do Meio têm imprimido na Europa.

O Leapmotor B05 estreado em Setembro no salão automóvel de Munique, assume-se como um hatchback com ares de coupé nos seus 4,43 metros de comprimento, com a capacidade da bagageira a variar entre 345 e 1.400 litros.

Proposto nos acabamentos Life e Design com duas baterias à escolha, as reservas já abriram em vários mercados europeus com um preço de partida de 26.900 euros, ficando por saber quando pode ser encomendado no nosso país.

Ao gosto europeu…

Nada como fazer do Leapmotor B05 um "eléctrico" adaptado ao gosto europeu, como se percebe nas proporções inspiradas num coupé, e com as linhas fluidas a darem-lhe um estilo refinado que reforça o coeficiente aerodinâmico em Cx 0,26.

Os faróis LED em forma de lâmina, a barra luminosa traseira e as jantes aerodinâmicas Swift-Wing em liga leve com 19 polegadas completam a sua identidade por fora.

Um dos argumentos mais convincentes deste familiar está no espaço a bordo, graças aos 2,73 metros que separam os dois eixos, embora a capacidade da bagageira só seja de 345 litros, extensível aos 1.400 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Esses mesmos bancos, forrados em pele ecológica como os dianteiros, também são reclináveis até 27 graus, enquanto o tejadilho panorâmico com persiana eléctrica inunda de luz o habitáculo.

Quanto ao posto de condução, é "decorado" com um painel de instrumentos de 8,8 polegadas e um ecrã multimédia de 14,6 polegadas apoiado no sistema operativo Leap OS 4.0 Plus para o infoentretenimento.

… recheado de tecnologia

O Leapmotor B05 equipa um propulsor de 160 kW (218 cv) e 240 Nm passados às rodas traseiras, capaz de lançá-lo dos zero aos 100 km/hora em 6,7 segundos com a bateria de maior capacidade, e em 7,5 segundos com a de menor autonomia.

A construtora chinesa promete uma óptima experiência de condução, graças à distribuição de peso de 50/50 entre a dianteira e a traseira, e a uma suspensão afinada pelos técnicos da Stellantis em Itália.

À escolha estão duas baterias, com a de 56,2 kWh a propor até 401 quilómetros combinados, e a de 67,1 kWh até 482 quilómetros, sendo recarregáveis de 30 a 80% em cerca de 17 minutos a uns máximos 174 kW em corrente contínua.

A acompanhar o "eléctrico" estão 21 sistemas de assistência ao condutor, operados por 14 sensores e câmaras, sem esquecer a condução semi-autónoma de nível 2.

Com um preço indicativo de 26.900 euros na Europa para a versão que dá entrada à gama, só falta saber quando o Leapmotor B05 abrirá as encomendas nacionais.

Texto: P.R.S.

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