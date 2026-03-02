Leapmotor B03X mostra habitáculo moderno e espaçoso

A estreia aconteceu em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas mas só agora se conhece o interior do novo B03X da Leapmotor (mas através do congénere A10 parao mercado chinês), com o ecrã multimédia em plano de destaque.

Com 4,20 metros de comprimento, o SUV compacto exibe, sem surpresa, o mesmo código de estilo minimalista dos B05 e B10 da construtora chinesa participada pela Stellantis, que, por sua vez, não eram exemplos de originalidade.

Embora com uma apresentação simples mas sem ignorar a sua modernidade, o posto de condução é definido pelo painel de instrumentos de 8,8 polegadas e pelo ecrã de 14,6 polegadas para o multimédia.

A Leapmotor destaca a resolução 2.5K e o processador Qualcomm para o sistema de infoentretenimento, com as funções mais comuns a serem acessíveis através de atalhos directos na barra inferior do visor.

Interior próprio dum familiar

Face aos 2,60 metros que separam os dois eixos, o habitáculo foi desenhado como se dum pequeno familiar se tratasse, reflectido num ambiente espaçoso com os lugares à frente divididos por uma consola central flutuante.

Apontado a um preço de partida de 25 mil euros, os materiais a bordo dão prioridade a uma relação preço-qualidade apertada, exemplificada em acabamentos práticos que não comprometem um apelo visual mais sofisticado.

Se as motorizações são ainda desconhecidas, o mesmo não se passa com as baterias LFP, com capacidades de 39,8 kWh para cerca de 300 quilómetros eléctricos, e até 53 kWh para mais de 400 quilómetros de autonomia.

O SUV compacto deverá equipar o nível 2+ de apoio à condução, que até poderá suportado pelos 17 sistemas de assistência que comportam o Leapmotor C10.

Por saber fica a data de estreia do B03X no nosso país, e os respectivos preços para as diversas variantes que a gama comportará.

