Leapmotor ''ataca" Europa com ''eléctrico'' de baixo custo

Portugal será um dos nove países europeus a receber em Setembro os primeiros dois "eléctricos" da Leapmotor International no Velho Continente.

O anúncio feito esta terça-feira acontece após a construtora chinesa, e o grupo Stellantis de que é participada, terem assegurado as autorizações necessárias para a criação da parceria.

Os T03 e C10 serão os primeiros a serem lançados, e pelo menos um novo modelo será introduzido todos os anos até 2027; na calha estão dois SUV e outros tantos hatchback.

"A criação da Leapmotor International é um grande passo em frente na abordagem à questão urgente do aquecimento global com modelos eléctricos de próxima geração", sublinhou Carlos Tavares, director executivo da Stellantis.

A oferta da insígnia asiática complementa o portefólio das marcas do conglomerado automóvel com soluções de mobilidade mais acessíveis.



Serão usados os canais de distribuição da Stellantis na Europa, com o plano de lançamento a arrancar em Setembro em Portugal, França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Grécia e Roménia.

Até ao final do ano, a Leapmotor contará com 200 pontos de vendas, incluindo as áreas Stellantis & You, subindo para 500 até 2026, acompanhados dos respectivos de marketing e pós-venda.

Antes de 2024 terminar, os produtos da empresa chegarão aos mercados de África e Médio Oriente, Índia, América do Sul e Ásia-Pacífico.

"A parceria entre a Leapmotor e a Stellantis abre um novo capítulo na integração global da indústria chinesa de veículos eléctricos inteligentes", destacou Jiangming Zhu, fundador e director executivo da fabricante chinesa.



Tecnologia e conforto

A entrada da Leapmotor no mercado europeu a partir de Setembro tem o T03 como uma das principais apostas eléctricas para o segmento A mas com um espaço a bordo ao nível de um modelo do segmento B.

Com 3,62 metros de comprimento, equipa um propulsor de 80 kW (109 cv) e 158 Nm, suportado por uma bateria de 40 kWh para uma autonomia até 265 quilómetros em ciclo combinado.

Já o C10 assume-se como o primeiro produto global da Leapmotor, construído de acordo com os actuais padrões globais de design e segurança para o segmento D.

Construído sobre a plataforma Leap 3.0, tem uma distância entre eixos de 2,93 metros, com a autonomia combinada a fixar-se nos 420 quilómetros entre cada carregamento.



O SUV familiar será proposto com tracção dianteira e integral, contando no primeiro caso com um propulsor de 200 kW (272 cv) e no segundo com dois para uma potência global de 400 kW (544 cv).

Com acabamentos e tecnologias de conforto próprios de um carro premium, comporta até 23 funções de assistência ao condutor, incluindo a condução semi-autónoma de nível 3.

Sobre o tabliê está um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um ecrã multimédia de 12,8, com o segundo visor de 10,25 polegadas a deixar o acompanhante ver vídeos ou iniciar uma sessão de karaoke.

Antes do início do Outono deverão ser avançadas as diferentes variantes dos Leapmotor T03 e C10, assim como os respectivos preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?