Leapmotor A10 chega à Europa como B03X recheado de tecnologias

É uma das novidades " eléctricas" que irá chegar às estradas europeias nos próximos meses, já com várias especificações determinadas mas ainda sem se saber se irá alimentar motores de 70 kW (95 cv) ou de 90 kW (122 cv).

O Leapmotor B03X, baptizado na China como A10 ao tomar como base a nova plataforma A daquela construtora, assume-se como um SUV urbano familiar, como confirmam os seus 4,27 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,64 de alturar.

Concebido segundo a linguagem estilística Tech-Nature Aesthetics 2.0, assume por fora um visual dinâmico realçado por jantes em liga leve de 18 polegadas contrastadas pelo preto dos arcos das rodas.

Interior ao nível dum premium

O habitáculo segue uma filosofia premium próprio das insígnias chinesas nos 2,61 metros que separam os dois eixos, onde não falta o tejadilho panorâmico a dar uma forte luminosidade aos materiais e acabamentos de qualidade.

Depois é a eficiência no arranjo do espaço interior, que a Leapmotor considera comparável ao veículos de maiores dimensões, onde pontuam bancos configuráveis com os modos Cama Grande ou Reclinável Relaxante para o lazer ou o transporte de carga.

Dispõe ainda de 34 compartimentos de arrumação e uma disposição organizacional em duas camadas, com a bagageira a oferecer um compartimento de 106 litros para uns totais 602 litros, alargados a 1.549 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Apoios avançados à condução

Tecnologias avançadas de assistência à condução fazem parte do Leapmotor A10/B03X, onde se destaca o LiDAR para o mercado chinês acompanhado de 27 sensores de alta precisão, e um posto de condução com recurso a inteligência artificial.

Sistema de navegação com procura de estacionamento e respectivo parqueamento autónomo é uma das soluções incluídas, sem esquecer o arquitetura ADAS World Model para um desempenho optimizado de condução "inteligente".

E é a própria construtora a comprometer-se em implementar estas capacidades ADAS em toda a sua gama de modelos equipados com o sistema LiDAR, disponibilizando actualizações remotas gratuitas sempre que o hardware o permitir.

Mais de 400 km de autonomia

O Leapmotor B03X irá equipar uma bateria de 53 kWh arrefecida a óleo para 415 quilómetros eléctricos, graças a um consumo combinado de 10,7 kWh/100 km, permitindo velocidades máximas de 160 km/hora numa condução estabilizada a 150 km/hora.

O recarregamento de 30 a 80% da bateria poderá fazer-se em cerca de 16 minutos para ganhar cerca de 250 quilómetros suplementares.

Sublinhe-se ainda a inclusão do sistema de controlo integrado de movimento LMC da própria Leapmotor, para melhorar a estabilidade do B03X em situações extremas como furos, estradas geladas, zonas alagadas ou manobras de emergência.

Texto: P.R.S.

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