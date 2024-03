É uma lufada de ar fresco no mundo dos SUV mas agora em modo coupé com uma traseira fastback.

Leão com toques de veludo: Peugeot 3008 e e-3008 abre encomendas

O novo Peugeot 3008 já abriu as encomendas no nosso país para uma gama constituída por variantes com motorizações micro híbridas e 100% eléctricas.

Proposto nos acabamentos Allure e GT, é o primeiro modelo da marca do leão a ser construído sobre a plataforma STLA Medium da Stellantis.

Um fastback elegante

A aposta da marca do leão é alta: oferecer um SUV coupé elegante e dinâmico com uma larga autonomia entre carregamentos na versão totalmente eléctrica.

Com 4,54 metros de comprimento por 1,89 de largura e 1,64 de altura, dista 2,74 metros entre os dois eixos, com a bagageira a ter 520 litros de capacidade.

O coeficiente aerodinâmico atinge os Cx 0,28, o que não surpreende face ao visual massivo que apresenta.

A frente visualmente muito aguerrida comporta a nova assinatura luminosa de três garras que distingue os Peugeot mais recentes.

A versão Allure recebe ainda faróis ultra-compactos em LED, sendo de Pixel LED na variante GT.

É atrás que se percebe o cuidado tido no desenho, com a asa "flutuante" a valorizar a curvatura da carroçaria ao estilo de um fastback.



As três garras luminosas dos farolins, que são tridimensionais no GT, dão ainda mais estilo ao 3008.

O conjunto é ainda realçado pelas jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas com corte adiamantado.

Condução panorâmica

A bordo, o condutor é brindado com o Panoramic i-Cockpit de 21 polegadas com alta resolução no acabamento GT.

Os visores head-up e de multimédia estão integrados num ecrã panorâmico encurvado, a "flutuar" sobre o painel de instrumentos.

Já o acabamento Allure comporta dois ecrãs digitais de dez polegadas justapostos num único suporte, a dar o mesmo efeito flutuante.

A gama beneficia do i-Connect de série, compatível com as plataformas Apple CarPlay e Android Auto sem fios.



Esta experiência tecnológica é alargada no GT com o i-Connect Advanced, ao incluir o sistema de navegação conectada TomTom.

Interior mais limpo

O desenho moderno do habitáculo realça a qualidade dos materiais e dos acabamentos, com os novos bancos dianteiros a serem certificados pela AGR.

Na versão GT, são ventilados com função de massagem, podendo ter apoio lombar pneumático, com o aquecimento a ser alargado aos bancos traseiros.

No domínio prático, integra 17 espaços de arrumação, num volume total de 34 litros, com a consola central a dispor de carregamento sem fios de telemóveis.

Tem um desenho mais "limpo", depois de o selector de marchas ter passado para o lado direito do volante, que é aquecido no GT.

Os comandos são novos para uma melhor ergonomia, dispondo ainda de patilhas na coluna da direcção para regular a travagem regenerativa.

Nos apoios ao condutor, pode contar-se com o Drive Assist Plus, com o sistema a recorrer a todos os sensores e às informações do sistema de navegação.

Quanto à segurança activa, dispõe das últimas evoluções tecnológicas neste campo.



A aplicação MyPeugeot para telemóveis permite ao condutor estar sempre ligado ao veículo e acederem, à distância, a diversas funções.

527 km de autonomia

Nesta fase de lançamento, é proposta a versão eléctrica com um motor de 157 kW (213 cv) e 343 Nm, com a bateria de 73 kWh a "dar" até 527 quilómetros.

Com um consumo médio inferior a 17 kWh/100 km, alcança 170 km/hora de velocidade máxima, bastando-lhe 8,8 segundos para bater nos 100 km/hora.

A gama é complementada com o 3008 Hybrid, equipado com o bloco PureTech de 1.2 litros de 136 cv e 230 Nm com sistema eléctrico de 48 volts.

A esta motorização está alinhada uma caixa de seis velocidades automática que a Peugeot afirma ter características únicas.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 10,2 segundos para uma velocidade máxima de 201 km/hora, e um consumo médio de 5,5 litros/100 km.

Ainda este ano chegará a versão Plug-in Hybrid com 195 cv de potência e autonomia até 85 quilómetros.



Em 2025 chegarão mais dois "eléctricos", com o primeiro de 170 kW (231 cv) a oferecer uma autonomia até 700 quilómetros com a bateria de 98 kWh.

Já o topo de gama, equipado com dois propulsores a darem tracção integral, terá 240 kW (326 cv) suportados pela bateria de 73 kWh para 525 quilómetros.

Ao "eléctrico" bastam 30 minutos para carregar a bateria até 80% em corrente contínua a 160 kW, podendo ser carregada até 11 kW em corrente alternada.



A chegada dos primeiros exemplares Peugeot 3008 Hybrid e e-3008 aos concessionários nacionais está prevista para acontecer ao longo de Maio.

Versão Equipamento Preço Preço com campanha Hybrid 136 Allure 37.150 euros 34.650 euros Hybrid 136 GT 41.650 euros 39.150 euros Electric 210 Allure 47.150 euros 46.150 euros Electric 210 GT 52.150 euros 51.150 euros

