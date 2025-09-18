A Renault está de volta à avenida mais famosa de Paris (de onde nunca saiu!) após os três anos que demorou a renovar o seu icónico espaço de exposição.

Le Défilé Renault - The Catwalk eleva a arte automóvel em modo 'pop'

O Le Défilé Renault – The Carwalk, inaugurado esta quarta-feira no n.º 53 dos Campos Elísios com uma renovada identidade, tem a cultura pop em redor do automóvel como principal foco junto duma nova geração de automobilistas.

O espaço nascido em 1910 pelas mãos de Louis Renault mostra nos seus 2.260 metros quadrados como a insígnia vê o automóvel, numa experiência imersiva que recupera o passado e o aponta à visão dum futuro cada vez mais próximo.

A estética idealizada pelo arquiteto Franklin Azzi é definida por uma peça central em espiral, a simular um circuito de corridas, com 170 metros de comprimento, onde está um espaço de exposição aliado a uma boutique e a um restaurante.

Nessa rampa estão reunidos as propostas mais recentes da Renault, com o R4 E-Tech Electric à cabeça, assim como modelos icónicos e protótipos que são parte integrante da sua história.

Não serão apenas esses os pontos de interesse porque, como centro cultural aberto à arte, já tem calendarizado um programa de eventos especiais para "surpreender, inspirar e ligar as pessoas", como explica a marca do losango.

