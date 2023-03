A poucas semanas da estreia, a Lamborghini dá os detalhes iniciais do sistema motriz do seu primeiro super desportivo híbrido plug-in de sempre.

Lamborghini LB744: novo V12 híbrido supera 1.000 cv de potência

Baptizado com o código LB744, o novo Veículo Electrificado de Alta Performance (HPEV) terá 1.015 cv de potência e 725 Nm de binário máximos.

A Lamborghini afirma ter estabelecido uma nova referência em termos de desempenho e prazer de condução, no ano em que a marca celebra o 60.º aniversário

V12 ligado à electricidade

Assente sobre uma arquitectura inédita está um novo bloco V12 atmosférico montado em posição central traseira e combinado com três motores eléctricos.

Um desses propulsores integra-se numa inovadora caixa de mudanças de dupla embraiagem com oito relações, a passar potência e binário às quatro rodas.

E, pela primeira vez, a transmissão montada transversalmente é instalada atrás do motor de combustão.

No que tem sido o túnel de transmissão desde os dias do Lamborghini Countach está montada uma bateria de iões de lítio a alimentar os motores eléctricos.

Estes propulsores, além de aumentarem a entrega de energia a baixas rotações, também transformam o LB744 num super desportivo puramente eléctrico.

Sem adiantar consumos, a insígnia italiana sublinha em 30% a redução das emissões de dióxido de carbono face ao Aventador Ultimae.



Combustão optimizada

O novo motor L545 atmosférico de 6.5 litros, com apenas 218 quilos de peso, é também o V12 mais leve e potente alguma vez feito pela Lamborghini.

O bloco térmico debita 825 cv às 9250 rotações por minuto (rpm) graças ao redesenho do sistema de distribuição.

A potência específica é de 128 cv por litro, com 110 kW (150 cv) por cada motor eléctrico, enquanto o binário de 725 Nm é atingido às 6.750 rpm.

As entradas de ar para os cilindros foram reprojectadas de maneira a aumentar e garantir um fluxo ideal na câmara de combustão.

A combustão dentro do próprio motor também foi optimizada com a regulação da ionização da câmara com duas unidades de controlo, uma solução já usada no Aventador.



O novo sistema de combustão também se caracteriza por uma maior taxa de compressão: 12,6:1 em relação aos 11,8:1 do Aventador Ultimae.

A dinâmica dos fluidos do escape também foi afinada para reduzir a contrapressão a altas rotações e aumentar a potência específica.

Uma atenção especial foi dada à banda sonora para enfatizar o tom do novo bloco L545 num crescendo harmonioso e natural.

Tracção valorizada

O LB744 irá manter a tracção integral, com o V12 a dar energia ao eixo traseiro e cada um dos dois motores eléctricos a dar tracção a cada roda dianteira.



O terceiro propulsor eléctrico, posicionado acima da caixa de dupla embraiagem, também fornece energia às rodas traseiras, dependendo do modo de condução.

Os dois motores eléctricos nas rodas dianteiras também vectorizam o binário, optimizando a dinâmica de condução e recuperando a energia das travagens.

Em modo eléctrico, o LB744 funciona apenas com tracção dianteira para optimizar o consumo de energia, enquanto a tracção eléctrica atrás é activada pelo próprio condutor.

A bateria de 3,8 kWh é recarregada em seis minutos pelas travagens regenerativas ou pelo bloco V12.

Através de uma vulgar tomada doméstica de corrente alternada até 7 kW, o carregamento demora 30 minutos.

