Las Vegas como cenário: um ''estranho'' ao volante do Morgan Supersport

Como gozar o prazer da condução de sorriso aberto e indiferente a (quase) tudo o que nos rodeia? Uma das soluções está no nada barato Morgan Supersport!

Tee Morris foi o actor escolhido para protagonizar a curta metragem The Stranger que exalta o descapotável nas ruas de Las Vegas antes de arrancar para a cidade mineira de Nelson no deserto do Mojave.

Inspirado em filmes como Corrida Contra o Destino, Drive – Risco Duplo e Casino, nem sequer falta a perseguição dum Dodge Coronet Pasedena que equipava as forças policiais do Nevada nos anos 60.

Depois é o próprio livro O Imenso Adeus de Raymond Chandler a ser lido no meio do nada mas com a presença bem audível das cascavéis.

Nada de telemóveis nem grandes ecrãs para distrair: o anúncio mostra exactamente o que o Morgan Supersport representa, com o condutor exposto aos elementos… e à própria "máquina"!

Quanto a preços, não se espere uma pechincha: são 121 mil euros no arranque, mas os devidos opcionais depressa o aproximam da fasquia dos 200 mil euros.

Texto: P.R.S.

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