Lanzador vai para a prateleira: Lamborghini desiste dos puros eléctricos

A notícia apenas será bem recebida pelos adeptos da gasolina: a Lamborghini deita a toalha ao chão e cancela a sua aposta nos super desportivos 100% eléctricos; os clientes simplesmente não os querem agora, assume a insígnia.

A notícia foi avançada esta semana pelo diário britânico The Times depois de citar o director executivo Stephan Winkelmann a afirmar que os "eléctricos" correm o risco de se tornarem um "passatempo caro" para a empresa.

A construtora italiana do grupo Volkswagen optará antes pela concentração de esforços na produção de super carros híbridos plug-in até 2030, sem esquecer os desportivos com motor a combustão "enquanto tal for possível".

Recorde-se que a Lamborghini apresentou o seu primeiro protótipo Lanzador totalmente eléctrico no Verão de 2023 na Califórnia mas já está arredada a ideia de levá-lo para a linha de montagem.

Winkelmann explica que os amantes de super desportivos não encontram uma "ligação emocional específica" com os automóveis eléctricos, principalmente pela falta do característico troar dum puro propulsor térmico.

"Os híbridos plug-in oferecem o melhor dos dois mundos, ao combinarem a agilidade e o impulso a baixas rotações dada pela tecnologia das baterias eléctricas com a emoção e a potência dum motor de combustão interna".

A decisão representa uma mudança significativa nas ambições da Lamborghini, depois de em 2021 ter anunciado um investimento de 1,5 milhões de euros em soluções híbridas e 100% eléctricas.

