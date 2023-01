Está ansioso por deitar as mãos a um Artura mas está indeciso com as decorações e tecnologias que quer distinguir o novo híbrido plug-in da McLaren?

Lando Norris ensina a decorar McLaren Artura

Lando Norris dá-lhe uma ajuda ao mostrar como é simples personalizá-lo através do configurador online da marca de Woking.

O piloto de Fórmula 1 optou por uma pintura Aurora Blue, com o interior a ter o acabamento Vision para reforçar o seu espírito desportivo.

Essa opção combina, com detalhes simples mas brilhantes, os tons mais claros da pele Nappa com os revestimentos em Alcantara.

Inspirado no capacete azul e amarelo com que corre no Mundial de F1, escolheu pinças de travão em amarelo brilhante para contrastar com as jantes Dynamo em liga leve forjada.

Reflectindo o foco no desempenho máximo, Lando Norris também adicionou ao seu Artura opções exteriores e interiores em fibra de carbono.

À vista de todos está o divisor, o difusor, o pára-choque traseiro e as molduras dos espelhos laterais em fibra de carbono com acabamento brilhante.

As entradas de ar e a asa traseira elaboradas pela divisão McLaren Special Operations são independentes para um acabamento ainda mais agressivo.

A fibra de carbono no habitáculo substitui o acabamento Satin Black nas patilhas do volante e na consola central, entre outros elementos.

Com uma carroçaria feita em alumínio e fibra de carbono, o McLaren Artura pesa 1.498 quilos, em linha com os seus rivais.

Combina um novo V6 biturbo de 3.0 litros com 585 cv a um motor eléctrico de 69 kW (94 cv) e a uma bateria de 7,4 kWh para uma autonomia até 30 quilómetros

A potência máxima bate nos 680 cv e o binário nos 720 Nm para uma velocidade máxima de 330 km/hora e três segundos para chegar aos 100 km/hora.

