Land Rover Defender V8 Soft Top está de volta em modo ''clássico''

Com o Verão a aproximar-se a olhos vistos, são cada vez mais as propostas para melhor gozar o sol e o calor de cabelos ao vento.

Agora é a Land Rover a recuperar o "clássico" Defender 90 na versão soft top com um V8 atmosférico de 5.0 litros, com os 405 cv e 515 Nm passados às quatro rodas através da caixa automática ZF de oito relações.

Números suficientes para o lançarem a toda a brida até aos 170 km/hora, "demorando" menos de seis segundos a acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Não será na velocidade que este Defender V8 Soft Top preparado pela divisão Works Bespoke irá brilhar mas antes pelas suas capacidades "todo o terreno".

Molas Eibach, amortecedores Bilstein, travões Alcon e novas barras estabilizadoras compõem a sua estrutura, a que somam jantes de 16 polegadas, que podem ser substituídas por um jogo de 18.

A estrutura do capô, que é específica deste off-roader, é inspirada no último Defender L316 lançado em Janeiro de 2016, enquanto as secções traseira e lateral podem ter múltiplas configurações.

Preto, bege, cáqui ou azul marinho são quatro das 49 opções cromáticas para a chapa, sendo igualmente propostas várias configurações de cores sólidas ou de dois tons para os estofos em pele do habitáculo.

Claro que a exclusividade tem um preço: o preço de partida no Reino Unido arranca nos 230 mil euros antes de taxas e impostos, sem esquecer as devidas personalizações.

