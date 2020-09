Land Rover Defender também já é híbrido 'plug-in'

Já tinha sido adiantado no ano passado, quando foi revelado ao mundo no salão automóvel de Frankfurt, mas agora é uma certeza.

O novo Land Rover Defender ganhou agora uma variante híbrida plug-in para a versão P400e. Combinado com o bloco de 2.0 litros de 300 cv está um motor eléctrico de 105 kW (143 cv) para uma potência combinada de 404 cv e um binário de 640 Nm.

Significa isso que o SUV da marca britânica é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/hora em 5,6 segundos, para uma velocidade máxima de 209 km/hora.

Em modo 100% eléctrico, o off-road, atinge uns respeitáveis 43 quilómetros de autonomia.

Disponível nas configurações de cinco e seis lugares, vem de fábrica com jantes de liga leve de 20 polegadas, suspensão pneumática electrónica e, logicamente, uma tomada de carregamento eléctrico na traseira do lado esquerdo.

Uma selecção de opções individuais também está disponível pela primeira vez, incluindo o teto de tecido dobrável para o Defender 110, e um novo pacote de suspensão no Defender 90.

Os faróis LED Premium, sistema de som Meridian, visor frontal e faróis de nevoeiro dianteiros também podem ser adicionados individualmente.

"O novo Land Rover Defender P400e alia, de forma perfeita, o desempenho, a poupança de economia de combustível e a capacidade de um 'todo-o-terreno' eléctrico ", explica Iain Gray, director de engenharia avançada da Jaguar Land Rover.

Motores mild-hybrid nas variantes a gasóleo

Em paralelo, o construtor britânico optou por equipar os Defender 90 e 110 a gasóleo com o novo bloco mild-hybrid de seis cilindros Ingenium, substituindo o anterior motor de quatro cilindros.

Na versão mais pequena do topo de gama D300, é avançada uma potência de 300 cv e um binário de 650 Nm.

Quanto às variantes D200 e D250 (que substitui o anterior D240), o mesmo propulsor oferece potências de 200 e 250 cv, e binários de 500 Nm e 570 Nm, respectivamente.

São mais 70 Nm de binário em relação ao bloco ‘diesel’ de quatro cilindros, transmitidos ao solo por uma caixa automática de oito relações, com tração integral permanente nas variantes a gasolina e tração integral inteligente nas novas versões a gasóleo.

A tecnologia MHEV contribui para aumentar a poupança de combustível através de um eficiente sistema Stop & Start, que desliga o motor quando o SUV está parado, e recupera recupera a energia normalmente perdida nas travagens ou nas desacelerações.

Todos os modelos recebem um novo nível de equipamento X-Dynamic, composto por jantes de liga leve com acabamento em cinza escuro acetinado ou preto brilhante.

São também em preto os revestimentos dos espelhos laterais, das soleiras das portas e dos arcos das rodas, assim como os decalques das janelas e revestimento da soleira inferior e do arco da roda.

Dentro do habitáculo, a variante X-Dynamic compreende ainda placas metálicas e iluminadas, e bancos revestidos em Robustec, resistente ao desgaste e à abrasão.

Ainda não estão definidos, para o nosso país, os preços das novas variantes do Land Rover Defender, que deverão chegar no primeiro trimestre do próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?