O "todo o terreno" mais icónico da Land Rover faz 75 anos em 2023 e nada melhor para festejar a data do que com uma edição muito especial.

Land Rover Defender festeja 75 anos com série limitada

Chama-se Defender 75th Limited Edition e, como não poderia deixar de ser, tem ingredientes exclusivos que o distinguem do modelo convencional.

A edição especial é proposta nas versões Defender 90 e Defender 110 com motorizações a gasolina, gasóleo e híbridas plug-in.

Verde inédito na gama

A distinguir de imediato este Defender 75th Limited Edition está a pintura Grasmere Green, que é uma estreia na gama.

As jantes em liga leve, de 20 polegadas, são pintadas na mesma cor com as tampas centrais a condizerem.

O exterior é rematado com outros elementos exclusivos, como pára-choques em Ceres Silver, vidros fumados e um gráfico a homenagear os 75 anos do modelo.

O interior é realçado pela travessa com acabamento lacado em Grasmere Green, e pelos detalhes gravados a laser nas tampas dos seus extremos.

Os bancos são revestidos em Resist Ebony, e os frisos laterais do tabliê em Robustec, o tecido mais robusto disponível para o Defender.

O Defender 75th Limited Edition é proposto com o nível de acabamento HSE, complementado por uma gama abrangente de equipamento de série adicional.



Em termos de tecnologia, conta com câmara surround 3D, faróis Matrix LED e sistema Terrain Response.

O ecrã táctil de infoentretenimento, de 11,4 polegadas, possui a mais recente evolução do sistema Pivi Pro, a que se soma o visor head-up no pára-brisas.

Todas as versões incorporam um tecto de abrir em lona ou, em opção, um tejadilho panorâmico deslizante.

Os bancos, com 14 ajustes, são aquecidos, com os dianteiros a terem função de memória, além do volante aquecido e de ar condicionado automático de três zonas.

Há ainda opções como a bola de reboque de accionamento eléctrico e pneus "quatro estações" para maximizar as capacidades do "todo o terreno".



Só híbrido plug-in em terras lusas

Ao nível de motorizações, a série especial é composta pelas versões a gasolina P400 e a gasóleo D300, ambas com tecnologia eléctrica micro-híbrida.



Para o nosso país, no entanto, apenas é proposto o híbrido plug-in P400e, na variante Defender 110, com 404 cv de potência e 640 Nm de binário máximos.

Esta proposta arranca nos 125.653 euros, podendo ser enriquecida com uma série de elementos opcionais.

Em complemento, é disponibilizado uma nova gama de produtos Lifestyle da Land Rover.

Entre eles contam-se um relógio exclusivo com duas braceletes, uma mochila e vestuário com detalhes e gráficos exclusivos para a celebração dos 75 anos.

