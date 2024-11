Land Rover Defender ao ataque no rali Dakar

Quando o Land Rover Defender da nova geração foi lançado, imediatamente se levantou a hipótese do "todo o terreno" ter no rali Dakar o palco privilegiado para demonstrar todas as suas capacidades.

Pois foi preciso esperar quatro anos após a estreia mundial para finalmente a marca se associar à organização da prova como parceiro já em 2025, para no ano seguinte entrar plenamente na competição.

A 3 de Janeiro, quando a próxima edição arrancar na Arábia Saudita, a insígnia entra em acção com uma frota Defender para apoiar a organização até 2028, onde se contam seis viaturas de reconhecimento de percurso.

E, em 2026, a prova de resistência contará com uma equipa de fábrica, embora só no decorrer da edição do próximo ano é que se conhecerão mais detalhes mais concretos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?