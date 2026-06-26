Land Rover Classic: personalizações ''infinitas'' reforçam carisma do Defender V8

As personalizações imprimidas pela Land Rover Classic ao antecessor do actual Defender prosseguem a bom ritmo: agora é a vez duma variante inédita 110 Double Cab Pick-Up a reforçar o catálogo restomod do Classic Defender V8.

O lançamento vem a propósito do pedido dum adepto incondicional do "todo o terreno", que "exigiu" uma colecção exclusiva de quatro Defender V8 que já compreendia os 90 Station Wagon, 90 Soft Top e 110 Station Wagon.

Todas as variantes agora recuperadas como restomods, onde não faltam modernos sistemas de infoentretenimento, exibem uma fantástica pintura Spectral Green que varia entre verde, púrpura e dourado segundo a incidência da luz solar ou artificial.

O mesmo acabamento cromático estende-se às jantes Sawtooth de 18 polegadas com acabamento diamantado, assim como aos símbolos exteriores e aos painéis centrais da consola interior.

Contraste total

Cada exemplar esteve perto de 400 horas nas instalações de pintura da Land Rover Classic para preparar as superfícies da chapa de maneira meticulosa até à correspondência da cor e respectivo polimento final.

Não falta também um tejadilho e respectivas barras de segurança decorados num contrastante Icy White, branco esse que destaca ainda a inscrição Defender no capô e as linhas de cintura pintadas à mão.

O habitáculo prossegue o impacto visual exterior, como se percebe nos revestimentos dos bancos e dos painéis em couro semi-anilina Bridge of Weir na cor Vanilla, pontuado pelos pespontos verdes para combinarem com o tom da carroçaria.

As alcatifas Superwool possuem acabamento em pele Bridge of Weir e os tapetes incluem o logótipo Defender gravado em relevo.

Acima de tudo, a concretização deste projecto milionário representa as possibilidades quase ilimitadas de personalização que a Land Rover Classic oferece através do serviço Works Bespoke.

Novas carroçarias

Como explica a Land Rover Classic, as carroçarias 110 Double Cab Pick-Up e 90 Hard Top passam a fazer parte do portefólio do Classic Defender V8 que já inclui as versões 90 Station Wagon, 90 Soft Top e 110 Station Wagon.

É igualmente proposto para o 90 Hard Top um novo sistema de infoentretenimento para um ecrã de nove polegadas concebido especificamente para o modelo, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

A palete cromática disponível para o tejadilho e para as jantes reforçadas Wolf de 16 polegadas passa a incluir os tons Fuji White e Corris Grey.

É ainda introduzido um Trophy Pack que integra capô, tejadilho, conjunto da porta traseira e cavas das rodas em Narvik Black Gloss, para maiores possibilidades de contraste com a cor da carroçaria.

O que não muda é a fórmula técnica para cada Classic Defender V8, reconfigurado a partir dum Defender original produzido entre 2012 e 2016.

A alimentá-lo está um V8 atmosférico de 5.0 litros com 405 cv e 515 Nm, aliado a uma caixa automática ZF de oito relações e a um conjunto alargado de elementos de desempenho (suspensão, travões e direcção) desenvolvidos para o off-roader.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?