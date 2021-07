Land Norris assaltado na final do Euro 2020

Lando Norris foi assaltado após a final do Euro 2020, em que a Itália venceu a Inglaterra no desempate na marca das grandes penalidades.

O assalto ao piloto britânico de Fórmula aconteceu domingo no parque de estacionamento do estádio de Wembley, em Londres.

"A McLaren Racing pode confirmar que Lando Norris esteve envolvido num incidente, após o jogo da final do Euro2020, em Wembley, no qual lhe foi retirado o seu relógio", lê-se no comunicado da escuderia britânica.

"Felizmente, Lando não ficou ferido, mas está compreensivelmente abalado", sem avançar com mais detalhes, alegando tratar-se de "um assunto policial".

Segundo a agência Lusa, a comunicação social britânica dá conta de que dois indivíduos roubaram ao piloto um relógio Richard Mille avaliado em 47 mil euros.

Quarto classificado no Mundial de Fórmula 1, com 101 pontos, Lando Norris irá disputar no domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?