Lancia Ypsilon HF a chegar entre bramidos de elefante

Há uma nova campanha videográfica a promover a chegada em breve ao mercado do Lancia Ypsilon HF com os seus 280 cv eléctricos, assim como da série especial HF Line do crossover mas com motorizações mais acessíveis, de acordo com a insígnia italiana.

A curta metragem que já está a circular na comunicação social local realça as diferentes personalidades de cada um dos modelos, seja pelo desempenho feroz da proposta mais desportiva, seja pelo estilo eclético da nova linha.

A banda sonora pontua em crescendo a "história" dos dois carros em ambiente urbano, ouvindo-se o eco do bramido dum elefante ao longe misturado com o ritmo dos tambores, numa homenagem a um animal que sempre fez parte da história da construtora.

Falta só saber qual a capacidade da bateria que o Ypsilon HF equipa mas quase de certeza que será a mesma de 54 kWh que alimenta os 280 cv de potência do novíssimo Peugeot E-208 GTi, o que equivalerá a uma autonomia combinada em redor dos 350 quilómetros.

