Lancia Fulvia parado há 50 anos no mesmo sítio é estrela no Google Maps

Um decrépito Lancia Fulvia está há quase 50 anos parado no mesmo sítio e nem sequer foi alvo de vandalismo! O carro, estacionado numa das ruas de Conegliano, a norte de Veneza, é já considerado um monumento da localidade.

Certo é que nem mesmo o Google Maps deixa de assinalar a sua imperturbável presença na Via Ferdinando Zamboni. Basta digitar o nome da rua italiana para o carro saltar de imediato em destaque!

Propriedade de Angelo Fregolent, agora com 94 anos, o carro está estacionado à porta de casa e da antiga loja que geria há 47 anos. Claro que, pelo seu aspecto, percebe-se que os anos fizeram-se sentir de forma inclemente na chapa.

Há cerca de um mês, as autoridades locais ameaçaram rebocá-lo do local mas os organizadores de um salão de automóveis clássicos conseguiram resgatá-lo.

Agora, com a permissão do dono, vão restaurá-lo e devolvê-lo ao seu devido lugar. Não será no mesmo local onde esteve estacionado mas antes no jardim municipal mesmo em frente à casa de Angelo Fregolent.

Definitivamente, este Lancia Fulvia já faz parte da história de Conegliano, merecendo o respeito dos locais… e a visita dos turistas!

