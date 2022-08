A Lamborghini tem mais um recorde para celebrar: a subida mais rápida de sempre da rampa de Pikes Peak nos Estados Unidos concretizada por um SUV de produção.

Lamborghini Urus ''pulveriza'' recorde da Bentley em Pikes Peak

O indomável (e renovado) Urus foi o protagonista da façanha, a antecipar o seu lançamento em meados deste mês de Agosto.

A Simone Faggioli coube a honra de concretizar a subida a alta velocidade com o SUV devidamente "decorado" por uma película a esconder os principais detalhes antes da apresentação oficial.

"Largado" a uma altitude de 2.862 metros, o piloto de testes da Pirelli enfrentou as 156 curvas do percurso de 20 quilómetros, subindo os restantes 1.439 metros com uma inclinação média de 7%.

A linha de chegada foi cruzada aos 4.302 metros de altitude com um tempo recorde de 10m32s064.

E, embora o super vitaminado Urus não tenha sido inscrito na corrida oficial, o tempo foi registado pelos cronometristas oficiais da Pikes Peak International Hill Climb.

O SUV superou por mais de três segundos o tempo de 10m49s902 conseguido em 2018 por Rhys Millen ao volante de um Bentley Bentayga.

"A decisão de testarmos em Pikes Peak reflecte o espírito Lamborghini de 'esperar o inesperado', e demonstra o excelente desempenho do novo Urus", destacou Rouven Mohr, director técnico da Automobili Lamborghini.



"O traçado irregular da pista testa o equilíbrio do chassis, e as diferenças significativas de altitude provocam tensão sobre o sistema motriz de força".

E também não se pode esquecer as variações das condições meteorológicas, que podem mudar muito rapidamente entre o início e o fim da "corrida".

A insígnia italiana é escassa a definir as características deste Urus mas confirma que está equipado com o motor V8 biturbo convencional.

As modificações introduzidas destinaram-se apenas a cumprir os regulamentos de segurança da Pikes Peak International Hill Climb.



O habitáculo está equipado com uma gaiola de protecção, e os bancos de série foram substituídos pelos seus equivalentes de competição com cintos de segurança de seis pontos de aperto.

Os pneus 285/40 à frente e 325/35 atrás que calçaram as jantes de 22 polegadas são uma evolução dos Pirelli P Zero Trofeo R que equipam o super SUV.

E, pela primeira vez, o pneu semi-liso desta variante do SUV foi desenvolvido em cooperação com a Lamborghini.

O resultado é um pneu mais versátil e com elevado desempenho em pisos secos massacrados por altas temperaturas, e em superfícies molhadas com temperaturas mais frias.

