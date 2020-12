Lamborghini Urus à solta nas florestas da Rússia

A Lamborghini levou o Urus para as florestas da Rússia, para rodar o mais recente vídeo comercial do super SUV. "Qualquer estrada é a sua estrada" é o lema do anúncio do modelo lançado no mercado há três anos.

O vídeo acompanha o Lamborghini Urus em todos os tipos de ambientes, realçando as capacidades do selector Anima para circular na cidade, no deserto ou no circuito. "Não importa onde esteja; a experiência que terá é inacreditável", explica a marca transalpina.

Descrito pela Lamborghini como o primeiro carro a aliar a alma de um super desportivo com a funcionalidade de um SUV, o Urus tem no "coração" um motor V8 biturbo de 4.0 litros.

Os seus 650 cv e 850 Nm lançam-no em 3,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 305 km/hora.

