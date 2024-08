Lamborghini Revuelto Opera Unica: uma sinfonia de potência no azul da Sardenha

Há mais uma peça inédita do Revuelto: chama-se Opera Unica e foi criado para celebrar o azul do mar e do céu que envolvem a Sardenha.

Estreado no luxuoso resort de Cala di Volpe, para criar os melhores efeitos da pintura ao sol foram necessárias 475 horas de trabalho artesanal pelos técnicos da divisão Ad Persona da Lamborghini.

As descolorações localizadas de duas e três tonalidades na chapa foram realçadas a pincel para melhor replicarem as ondas a baterem nas falésias da ilha italiana.

Técnicas especiais de revestimento foram aplicadas para personalizar detalhes como a protecção do botão ignição e a placa que identifica este exemplar único.

O Blu Tawaret claro foi aplicado como cor base nos painéis frontal e traseiro deste hiper híbrido plug-in de 1.015 cv ,assim como no próprio tejadilho, em contraste com Blu Cepheus num tom mais brilhante.

Já o Blu Okeanos é combinado com o Nera Bossa para criar um efeito atenuante ainda mais profundo no capô e em redor do divisor frontal.

A realçar o conjunto estão jantes Altanero pintadas em preto brilhante e diamante polido, com o preto dos travões carbono-cerâmicos a espreitarem através das rodas raiadas de 20 polegadas à frente e 21 atrás.

Decoração interior inédita

Para a decoração interior foram exigidas outras 85 horas de trabalho meticuloso para criar o efeito de costuras aquáticas.

Os estofos dos bancos são "pintados" em Blu Delphinus, contrastados pelo tom Blu Amon nos encostos, assim como nos acabamentos das portas e da consola central, com os contornos em Bianco Leda.

Novidade neste exemplar único são os pespontos a combinarem aquelas três cores para reflectir os tons cintilantes do Mar Tirreno que rodeia a Sardenha.

Aquele efeito ganha particular evidência na placa Blu Mira Opera Unica em fibra de carbono montada na traseira do habitáculo e na protecção do botão de ignição.

Potente, muito potente

O que não muda neste Revuelto Opera Unica é o grupo motopropulsor que o alimenta: afinal, é o primeiro HPEV da Lamborghini, livremente traduzido como Veículo Electrificado de Alto Desempenho.

A equipá-lo está um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros montado em posição central traseira, combinado com três motores eléctricos, com um deles integrado na nova transmissão automática de oito relações.

Com um binário combinado de 1.425 Nm para uma potência global de 1.015 cv, a velocidade máxima supera os 350 km/hora, acelerando em 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A estes números é aliada uma dinâmica excepcional na pista ou na estrada, graças à introdução do binário eléctrico e da tracção nas quatro rodas, disponível também no modo de condução totalmente eléctrico.

