Lamborghini Revuelto é a ''menina dos olhos'' de Ruben Dias

O futebol é sua grande paixão, apenas colocada em "pausa" quando está ao volante dum Lamborghini. Ruben Dias é a mais recente estrela mediática a deliciar-se com as qualidades do híbrido extremo Revuelto em Sant’Agata Bolognese.

"Para mim, a Lamborghini sempre foi um carro de sonho, algo que é almejado e definido como uma meta a ser alcançada", assume o internacional português numa entrevista bem divertida onde também revela alguns segredos de vida.

"Para mim, representa potência, aquela força interior… Tem as qualidades que gosto de mostrar em campo, onde cada segundo conta, onde cada decisão deve ser precisa".

"É lindo e emocionante; o Revuelto é a próxima geração", assume o defesa do Manchester City. "Quando terminar a minha carreira no futebol, quero dizer que nunca parei por um segundo sequer. Para mim, a Lamborghini é, numa palavra, o futuro!

Revelado há dois anos, é o primeiro HPEV (Veículo Electrificado de Alto Desempenho) da insígnia italiana. Equipa um V12 atmosférico de 6.5 litros aliado a três motores eléctricos, com um deles montado na nova transmissão de de oito relações.

Com um binário de 725 Nm e uma potência de 1.015 cv, a velocidade máxima supera os 350 km/hora, acelerando em 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

