A estreia oficial só acontece às 19h00 desta quarta-feira mas a Lamborghini já antecipou à comunicação social o muito aguardado primeiro hiper híbrido plug-in da sua história.

Lamborghini Revuelto: a força de um vulcão híbrido de 1.015 cv

Chama-se Revuelto e, como o próprio nome indica, promete emoções "revoltas" mal se pise o acelerador.

Afinal, são 1.015 cv de potência combinada, extraídos do V12 de 6.5 litros evoluído do Aventador e de três motores eléctricos.

V12 mais poderoso de sempre

Quando se atenta nos 825 cv e 725 Nm que o "atmosférico" oferece, percebe-se que é o 12 cilindros mais potente alguma vez construído pela insígnia do touro.

Cada um dos dois motores eléctricos montados à frente desenvolve 110 kW (150 cv) e 350 Nm.

O terceiro propulsor eléctrico está directamente integrado na caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Montada na parte traseira em posição transversal, liberta espaço suficiente no "antigo" túnel de transmissão para albergar a bateria de 3,8 kWh.

Claro que, para uma capacidade tão diminuta, apenas oferece uma autonomia entre dez a 20 quilómetros em modo eléctrico, e sempre dependendo do estilo de condução.

O recarregamento faz-se em seis minutos com as travagens regenerativas e a potência do V12.



Se ligado a uma tomada doméstica ou a uma estação de carregamento até 7 kW, o tempo de espera sobe para os 30 minutos.

Graças a toda esta "cavalaria", o Revuelto bate os 100 km/hora em apenas 2,5 segundos, para ultrapassar os 350 km/hora de velocidade de ponta.

Evolução perfeita

Em termos visuais, o Lamborghini Revuelto parece ser a evolução perfeita do Aventador mas com alterações muito ligeiras.



Montado sobre um monocasco em fibra de carbono, a que se soma a dianteira no mesmo material, inaugura uma nova assinatura luminosa em forma de Y derivada do Sián.

À frente, o capô com uma fisionomia triangular é emoldurado pelos faróis colocados nas reentrâncias laterais.

As enormes entradas de ar estão colocados imediatamente abaixo das ópticas e os sensores auxiliares à condução atrás da grelha em V invertido.

A traseira é realçada ao centro pelas ponteiras de escape hexagonais e prolongada por farolins LED finíssimas em forma de Y deitado.

Um enorme difusor corre pela parte inferior do escudo, com o motor montado em posição central traseira a dispensar o vidro protector para "respirar" melhor.



Nave espacial a bordo

Por dentro, salta de imediato à vista o desenho do tabliê em V, como se fosse uma nave espacial.

Ao centro está um ecrã táctil multimédia de 8,4 polegadas, alinhado com um visor de 9,1 polegadas para o acompanhante.

O piloto recebe um painel de instrumentos de 12,3 polegadas para albergar os contadores digitais.

Os três ecrãs podem comunicar entre si e passar widgets de um para o outro como se fosse um smartphone.

E, ao contrário do que acontecia no Aventador que agora é substituído, o habitáculo tem agora espaço para guardar o telemóvel ou a carteira.



Tornou-se também mais habitável: mesmo com o tejadilho rebaixado, há mais 26 mm de distância graças à montagem dos bancos num nível mais baixo.

Os dois primeiros anos de fabricação do Lamborghini Revuelto já estão preenchidos mesmo antes mesmo da apresentação oficial do hiper híbrido.

A produção arranca ainda em 2023 na fábrica de Sant’Agata Bolognese, que passou pelas necessárias transformações para o poder fazer.

As primeiras acontecem antes deste ano terminar e, mesmo que o preço de venda não tenha sido revelado, facilmente se situará entre os 400 mil e os 500 mil euros.

