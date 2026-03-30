Lamborghini ''pescado'' à linha em 'drag race' insólita

Do mundo dos insólitos vem mais uma história inenarrável: há um pescador desportivo que consegue ser mais rápido do que um poderoso Lamborghini!

A história foi publicada no Instagram por Benedict Fowler ao volante do seu super carro, a competir com a destreza do pescador desportivo Anthony Corbett a lançar a linha para o asfalto da pista de Santa Pod Raceway no Reino Unido!

O "mestre dos arremessos" com a cana de pesca colocou-se lado a lado com o Huracán Spyder, numa postura em tudo igual à duma drag race para ver quem cortava primeiro a meta ao fim de 400 metros em plena aceleração.

O arranque do Lambo é imediato mal o sinal de partida passa a verde enquanto Corbett lança a linha num movimento vigoroso, para depois uma câmara no final da recta confirmar que o anzol "pescou" o super carro sem apelo nem agravo.

Fica para a "história" um vídeo invulgar que oferece como extra a audição da brutal melodia que o V10 atmosférico debita pelos escapes em plena aceleração.

Texto: P.R.S.

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