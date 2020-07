Lamborghini mais potente de sempre é um iate de luxo com 4000 cv

Já foram divulgados os primeiros esboços do iate de luxo que a Lamborghini está a desenvolver com a Italian Sea Group, anunciado no passado mês de Maio.

A imagem ficou a cargo do Centro Stile da Lamborghini, que se inspirou nas linhas futuristas do hiperdesportivo Lamborghini Sian FKP. Contudo, modelos tão icónicos quanto o Miura ou o Countach, ambos desenhados por Marcello Gandini, também não foram esquecidos.

O resultado é uma silhueta desportiva e vanguardista, que promete fazer com que este Tecnomar for Lamborghini 63 não passe despercebido nos mares.

O casco e a estrutura foram criados com materiais leves e rígidos, a partir de uma armação de alto desempenho desenvolvida por engenheiros navais especializados em ciências hidrodinâmicas. E tal como acontece com os automóveis da marca de Sant’Agata Bolognese, a fibra de carbono surge em grande destaque, permitindo que este iate seja classificado como ultraleve. Ao todo são 24 toneladas e 63 pés de comprimento, o equivalente a 19.2 metros.

Quanto ao "hard top", também foi inspirado nos "roadster" da marca italiana. Além de proteger os ocupantes do vento e do sol, promete melhorar a aerodinâmica deste iate, que ainda tem faróis na proa inspirados no Lamborghini Terzo Millennio e no Lamborghini Sian FKP.

A inspiração nos modelos da marca italiana também se faz sentir no interior, com o cockpit e todos os sistemas de navegação e comandos náuticos a serem integrados num painel de instrumentos que tenta seguir aquilo a que a marca da Sant’Agata Bolognese nos tem habituado nos seus desportivos.

"É uma parceria valiosa e uma cooperação que preserva a essência do estilo e da experiência de ambas as empresas em mundos diferentes, que culmina num produto final especial, exclusivo e revolucionário", afirmou Stefano Domenicali, CEO da Automobili Lamborghini.

Recorde-se que à imagem do que acontece com os Lamborghini de estrada, também este iate poderá ser personalizado de acordo com o programa Ad Personam, que permite criar uma configuração única e à medida das exigências do cliente.

Deixámos o melhor para o fim, é que quando for lançado, no início de 2021, este passará a ser o Lamborghini mais potente da história, já que alimentá-lo estão dois motores MAN V12 de 2000 cv que serão capazes de o levar aos 111 km/h, número que fará deste o barco mais rápido do catálogo da Tecnomar.

Quanto ao preço de tudo isto, uns "meros" 3 milhões de euros, antes de impostos. É uma pequena fortuna, mas é este o preço a pagar por um dos iates de luxo mais exclusivo do planeta.