Lamborghini celebra 60 anos com seis Huracán muito especiais

Há seis novas edições especiais do Huracán para celebrar em grande os 60 anos da Lamborghini.

Cada série limitada do Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán EVO Spyder vai "receber" 60 unidades decoradas a preceito para celebrar a data.

Cada uma das linhas equipada com o V10 atmosférico será proposto em duas configurações que elevam o espírito do modelo.

Essa singularidade está patente na placa One of 60 em fibra de carbono e no logótipo 60th pintado nas portas e bordado nos bancos.

O Huracán STO pode ser configurado com a carroçaria em Blu Aegeus com detalhes em Blu Astraeus.

Ambos os tons podem ser combinados com elementos em fibra de carbono exposto com acabamento Blu Mira.

O interior apresenta uma combinação de Alcantara em Nero Cosmus e Grigio Octans, com pormenores em Nero Ade e pespontos contrastantes em Blu Amon.

A segunda versão apresenta a carroçaria em Grigio Telesto e Nero Noctis, combinados com fibra de carbono exposta.

O interior é realçado pelos tons Nero Cosmus e Grigio Octans nos tecidos Alcantara com costuras e detalhes em pele Rosso Alala.



Ambas as versões estão equipadas com jantes Hek de 20 polegadas em alumínio forjado e com acabamento em preto fosco.

O Huracán Tecnica pode ser configurado em duas versões inspiradas no automobilismo, com as cores da bandeira tricolor italiana integradas de forma sofisticada.

O primeiro apresenta a carroçaria pintada em Grigio Telesto com detalhes em Nero Noctis e Rosso Mars, a contrastar com o interior em Nero Ade Alcantara e pormenores em Rosso Alala.

A segunda versão é o pólo oposto, com a "chapa" pintada em Bianco Asopo realçada por linhas em Verde Viper, que também contrastam com o Nero Ade Alcantara do habitáculo.



Ambas as versões especiais estão equipadas com jantes Damiso de 20 polegadas em preto brilhante.

O Huracán EVO Spyder pode ser configurado com a cor Blu Le Mans na carroçaria, contrastada com detalhes em Bianco Isi.



O mesmo esquema de cores é usado no interior em Nero Ade Alcantara, decorado com pespontos em Blu Amon e Bianco Leda.

A versão alternativa apresenta uma carroçaria em Verde Viper combinado com Bianco Isi, e o interior estofado com Nero Ade Alcantara combinado com Rosso Alala e Bianco Leda.

Ambos os modelos estão equipados com jantes Damiso de 20 polegadas em preto brilhante.

A estreia oficial das três linhas de aniversário está marcada para sexta-feira em Milão, onde também será exibido ao público o novo Lamborghini Revuelto

O acontecimento faz parte do calendário internacional das celebrações dos 60 anos da marca do touro iniciadas em Janeiro.

