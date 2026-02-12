Lamborghini faz da neve um parque de diversões

Já alguma vez viu Lamborghini em total derrapagem na neve por não conseguir passar ao piso gelado as centenas de cavalos que o seu motor debita?

Pois essas "fantasias" ganharam novo fôlego com a Esperienza Neve que a insígnia de Sant’Agata Bolognese ofereceu a centenas de fãs em Montebello na província canadiana do Québec.

Pela primeira vez nas Américas, os convidados testaram no gelo toda a gama híbrida da Lamborghini, pontuado pelos mais de 1.000 cv do Revuelto mas sem abdicar dos 920 cv do Temerario e dos 800 cv do Urus SE,

Uma verdadeira festa nesta experiência de condução exclusiva onde o luxo, o desempenho e a emoção se desdobraram sob as condições bem invernais que o Canadá está a atravessar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?