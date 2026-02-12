 Pesquisa
Drive-in

Lamborghini faz da neve um parque de diversões

14:36 - 12-02-2026
 
 
Lamborghini faz da neve um parque de diversões

Já alguma vez viu Lamborghini em total derrapagem na neve por não conseguir passar ao piso gelado as centenas de cavalos que o seu motor debita?

Pois essas "fantasias" ganharam novo fôlego com a Esperienza Neve que a insígnia de Sant’Agata Bolognese ofereceu a centenas de fãs em Montebello na província canadiana do Québec.

Pela primeira vez nas Américas, os convidados testaram no gelo toda a gama híbrida da Lamborghini, pontuado pelos mais de 1.000 cv do Revuelto mas sem abdicar dos 920 cv do Temerario e dos 800 cv do Urus SE,

Uma verdadeira festa nesta experiência de condução exclusiva onde o luxo, o desempenho e a emoção se desdobraram sob as condições bem invernais que o Canadá está a atravessar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

LamborghiniCanadáhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Gama Ford Kuga assume BlueCruise para a condução ''sem mãos''

Gama Ford Kuga assume BlueCruise para a condução ''sem mãos''

Opel Astra mais refinado define preços e abre reservas

Opel Astra mais refinado define preços e abre reservas

Kimi Antonelli sai ileso de acidente; Mercedes-AMG GT Pro nem por isso…

Kimi Antonelli sai ileso de acidente; Mercedes-AMG GT Pro nem por isso…

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.