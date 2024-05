Há um novo Lamborghini a caminho para substituir o Huracán e juntar-se à linha híbrida High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

Lamborghini estreia V8 híbrido ensurdecedor para substituto do Huracán

Apresentado com o código LB634, embora tudo aponte para que seja baptizado como Temerario, o super desportivo equipará um V8 biturbo combinado com três motores eléctricos.

Ao sistema híbrido está associado a mesma caixa automática de oito relações com dupla embraiagem que o Revuelto estreou.

800 cv selvagens

LB634 é o nome de código do futuro super desportivo que, muito em breve, irá substituir o Lamborghini Huracán.

Com a nova proposta a ser conhecida apenas no Verão, a marca do minotauro optou por revelar o V8 biturbo híbrido plug-in que irá substituir o V10 atmosférico que também é partilhado com o Audi R8.

Aparentemente menos exclusivo do que a motorização que alimenta o Lamborghini Revuelto, mesmo assim o novo sistema motriz tem reservadas algumas surpresas a ter em conta.

Com 4.0 litros de cilindrada, a potência combinada chega aos 800 cv (200 cv por litro) entre as 9.000 e 9.750 rotações por minuto, com o regime máximo de funcionamento a atingir as 10.000 rpm.

O binário máximo de 730 Nm é conseguido entre as 4.000 e as 7.000 rpm, com uma progressão ao nível de um motor de competição graças à perfeita integração das unidades eléctricas com o propulsor térmico.



Em termos comparativos, basta dizer que o V10 atmosférico dos Huracán STJ e STO desenvolve 640 cv às 8.000 rpm, para depois ser "cortado" às 8.700 rpm, o que por si só são já valores estratosféricos.

Boas emoções asseguradas

O sistema eléctrico traseiro, que inclui o inversor e a unidade eléctrica axial, está montado entre o motor de combustão e a caixa automática de oito velocidades com dupla embraiagem.

Foi concebido para gerar elevados valores de binário e potência, com um máximo de 300 Nm e 110 kW (150 cv) às 3500 rpm, apesar da sua dimensão compacta e peso reduzido.

Infelizmente, a Lamborghini não detalha as características dos dois propulsores eléctricos alimentam as rodas dianteiras, nem mesmo da bateria.

No Revuelto, cada um desses motores debita 110 kW (150 cv) e 350 Nm, a que se soma um acumulador de 3,8 kWh que pode ser recarregado em corrente alternada ou através do motor térmico.



Elemento crucial no processo de concepção foi definir a sonoridade do novo V8 biturbo com um carácter único e distinto, para transmitir ao condutor as melhores emoções.

Sublinha-se a intensificação da banda sonora num crescendo em que, a altas rotações, atinge o "pico" em termos de volume e de frequência.

Harmonizada com as vibrações transmitidas ao chassis pela cambota plana, é criada uma experiência sensorial envolvente.

O lançamento do Lamborghini LN634, que poderá ser baptizado como Temerario, está agendado para este Verão, podendo ser um dos protagonistas do concurso de elegância de Pebble Beach em Agosto.

