Lamborghini Countach com apenas 135 km está à venda

Um Lamborghini Countach de 1990 novinho em folha à venda, com 135 quilómetros cravados no velocímetro?! Sim, essa relíquia existe e está ao seu dispor, por "apenas" 512 mil euros, no stand canadiano da insígnia italiana em Montreal.

Primeiro, releve-se que o super desportivo em questão é um dos 657 exemplares construídos para celebrar os 25 anos do modelo estreado em 1974.

Baseado na versão 5000 QV, o Lamborghini Countach 25th Anniversary foi alvo de uma série de alterações, a começar pela própria carroçaria recriada por Horacio Pagani.

Destacam-se as renovadas entradas de ar frontais, complementadas pelas novas "condutas" traseiras do motor e as saias da carroçaria.

O conjunto é rematado por uma jantes forjadas de liga leve de 15 polegadas para albergar pneus 345/35 R15.

A edição do 25.º aniversário é, muito provavelmente, a variante mais refinada e mais rápida de todos os Lamborghini Countach.

Os 455 cv de potência e 500 Nm de binário, desenvolvidos pelo bloco V12 de 5.2 litros, são passados às rodas traseiras (com diferencial limitador de deslizamento) por uma transmissão manual de cinco relações.

Em termos de desempenho, o super desportivo atinge os 295 km/hora de velocidade de ponta, demorando 5,1 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora.