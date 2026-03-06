Lamborghini celebra Dia Internacional da Mulher em vídeo

A Lamborghini volta a assinalar o Dia Internacional da Mulher que acontece domingo, 8 de Março, com uma curta metragem dedicada ao poder feminino.

Baptizado como Choose Your Own Drive, o vídeo é um verdadeiro manifesto visual que explora, sob uma perspectiva contemporânea, os temas da liberdade de escolha e da autodeterminação da mulher.

O pequeno filme desenrola-se como uma jornada simbólica em três actos – beleza, formalidade e papel social – onde se ilustra como estereótipos, expectativas culturais e modelos pré-definidos podem transformar-se em amarras invisíveis.

Simplesmente "querer escolher" muitas vezes não basta: o que se apresenta como identidade ou sucesso pode tornar-se uma estrutura que limita as ações individuais.

O projecto criativo faz parte duma visão mais ampla através da qual a insígnia italiana promove a imagem da mulher como protagonista da sua própria trajetória, seja dentro ou fora da empresa.

A crescente presença feminina na comunidade Lamborghini reflete uma evolução estrutural no mundo dos super desportivos de luxo.

Nos últimos cinco anos, o número absoluto de mulheres entre os clientes Lambo cresceu cerca de 30%; actualmente, uma em cada dez clientes da marca a nível mundial é daquele sexo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?