Lamborghini “afogado” em lago da Áustria

Uma equipa de bombeiros austríaca conseguiu resgatar com sucesso um Lamborghini Huracán que se despistou para o fundo do lago Mondsee, a leste da cidade de Salzburgo.

O incidente aconteceu ao final da noite de terça-feira, quando o condutor e acompanhante pararam numa das margens.

Ao fazer marcha-atrás, já sem o "pendura" ao lado, o condutor atrapalhou-se com os pedais do acelerador e do travão, e atirou o bólide 15 metros para dentro do lago.

O super desportivo afundou-se quase de imediato mas o "’piloto" conseguiu sair a tempo e nadar até à margem, de onde foi depois encaminhado para um hospital da região.

Submerso a cinco metros de profundidade, a operação de resgate do Lamborghini demorou três horas e foram necessários cinco mergulhadores, um balão de resgate, e a grua de um camião de reboque.

Quem não se coibiu de brincar com o acidente foi a polícia que acorreu ao local, e até James Bond veio ao barulho.

No Twitter, disseram que o condutor é candidato a suceder a Daniel Craig como 007, ao "imitar o lendário Lotus Esprit" transformado em submarino no filme O Agente Irrestível.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?